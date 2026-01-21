驚愕…。宇宙へ出ていく微生物がいても、おかしくない…じつは「生物を地球外へ運んだ」かもしれない、46億年の地球史で実際にあった2つのできごと

私達の目には見えませんが、空気中には多くの微生物が飛び交っています。

こうした空気中に存在する微生物「大気微生物」は人類にとって最も身近な微生物であり、私達の健康にも少なからず影響を与えています。さらに、近年の研究では地球の気候、物質循環、そして生命の誕生と進化にまで大気微生物が貢献している可能性が明らかになってきました。

そんな「見えざる小さな巨人」、大気微生物とは一体どんな生き物なのでしょうか？

その正体に迫ったブルーバックスの『空飛ぶ微生物』から、興味深いトピックの数々をご紹介していきましょう。

前回の記事でご紹介した、地球生命の由来を宇宙に求めた「パンスペルミア説」ですが、じつは地球の現生微生物が宇宙に飛び出すことはあるのか、という研究が進んでいます。

逆パンスペルミア説…いきなり困難なバリアに直面

ここまで見てきたように、大気中を飛び交う微生物は、地球の生命史の歩みに大きな役割を果たしてきました。一方で、生命の誕生や進化の難関をクリアした大気微生物であれば、もしかすると地球を飛び出し、他の惑星にたどりつき、その星の生命の起源になる可能性もあるのではないでしょうか。いわば、逆パンスペルミア説です。

パンスペルミア説のように宇宙から微生物が来るなら、地球から出ていく微生物もいるかもしれません。しかし実は、地球上の微生物どころか粒子そのものが、宇宙空間へと到達するのは物理的に困難なのです。

宇宙空間は高度100kmからはじまりますが、大気粒子が上昇し混合できるのは、高度10kmくらいまでです*。高度10km以上では気温が上空ほど高まり、下層の空気の方が高密度なためそれ以上上昇できないのです。微生物はこの高度10kmの見えないバリアを突破しなければ宇宙に飛び出せません。

なんと、大気粒子がバリアを破った時代があった

それでも地球の長い歴史で、高度10kmのバリアが破られ、高度10〜50kmの成層圏が大気粒子に満ちた時期が何度かありました。その要因の一つは隕石の衝突です。

隕石が地球に衝突すると、 地球表面の海水や地殻だけでなく、隕石の成分もはじけ飛び、大気中をしばらく漂います。隕石に多く含まれるイリジウムも大気中に飛び散り、地上に降り積もると地層として残留しました。

世界中でイリジウムを含む地層の年代を測定すると、地球が生じてから幾度か隕石が衝突した形跡が確認されています。

人類の歴史ではまれですが、 32億年前にはエベレスト山4個分くらいの巨大な隕石が衝突し、8億年前には隕石の衝突ラッシュがあったことが、地球のクレーターの年代測定でわかっています。

6600万年前に恐竜を滅ぼした原因と考えられている隕石は直径15km程度でしたが、ちょうど海に落ちたので、海水や地殻の成分を巻き上げ、成層圏は粒子の雲で覆われました。この時にも、既に腐葉土の熟した土壌から微生物が舞い上がったことは容易に想像できます。

粒子のバリア超えを促すもう一つの要因

別の要因としては、大規模な火山活動による噴火でも、粒子は成層圏まで運ばれます。

1991年6月15日にフィリピンのピナツボ山で起きた、20世紀最大といわれる噴火がフィリピンの空を黒く染めました。人工衛星で確認すると噴煙は高度10km以上に到達していました。より上空の粒子を検出できるライダー観測では、微生物サイズに匹敵する1μm大の粒子が高度30kmあたりに確認できました。

生命が生まれてから約38億年の間には、ピナツボ山噴火を超える火山噴火は幾度もあったため、そのたびに成層圏へと土壌や海洋に由来する粒子が放出されていたのです。

宇宙に最も近い生物は、地上のマイノリティ…!?

火山噴火や隕石衝突とともに巻き上げられた土壌や海水には、微生物も含まれ、衝撃の中心部でなければ生存していたとも予測できます。ダイノコッカス属やバチルス属のように環境ストレスに耐性のある細菌群であれば、成層圏でも生き永らえます。

また、火山地帯には、好熱・耐熱細菌などが無機物を栄養として生息し、シアノバクテリアや緑藻などが光合成でバイオフィルムを形成しています。実際にNASAの研究グループによって、航空機で捉えた上空3000mの大気粒子から、好熱細菌が確認されています。

こうした独立栄養微生物ならば、もし原始地球のような、無機物しか存在しない他の惑星に運ばれたとしても増殖できるはずです。

火山噴火では、地中深くの地殻粒子も大気中へと押し出されます。深さ1km以深の地中にも、微生物が生息しており、メタンや水素を栄養に数ヵ月あるいは数年に1回の分裂速度で増殖します。このような微生物も、休眠して生命を維持できるなら、無機物しか存在しない惑星で粘り強く生命を維持できそうです。

実は、宇宙からみて一番遠そうな火口や地底の微生物が、地球上では最も宇宙に近い生物なのかもしれません。

現在では、成層圏に達する大規模な隕石衝突や火山噴火が起こるのはまれですが、実は日常的にも微生物を成層圏にまで巻き上げる現象がありますので、続いてご紹介しましょう。

