KATEの新アイメイク「号泣の涙神」誕生♡落ちない耐久力で美しさ死守

泣く、こする、皮脂が出る。そんな“無意識行動”さえも想定した、KATEの新アイメイクライン「号泣の涙神」が2026年春に登場します。過酷な環境下でも美しさを守り抜く設計で、目元メイクの常識をアップデート。KATEが提唱する“陰影メイク”をさらに進化させ、アジアでの存在感を高める注目の新シリーズです♡

涙にも負けない盾マスカラ

『ケイトナミダノタテマスカラ』は、耐久防壁成分（皮膜形成剤）を配合した耐久防壁設計により、まつ毛に密着し皮脂にじみを徹底ガード。

糸を引くようにのびる被膜が壊れにくく、号泣・目こすり・大汗にも対応します。

ロングとボリュームの2タイプ展開で、ロングはセパレートロングブラシ、ボリュームは美束ボリュームブラシを採用。各タイプ2色展開です。

耐涙ウォータープルーフ、耐久カールキープ、まつ毛補修成分配合。

極細ラインで守る剣ライナー

『ケイトナミダノツルギライナー』は、耐久シンクロ成分*3配合の耐久リキッド設計。硬さと伸縮性を両立した被膜が、目元の激しい動きにも追随します。

超密着ラスティングポリマー（アクリレーツコポリマー）が微小な凹凸に入り込み、描いたラインを崩さずキープ。

全4種展開で、BK-1はコシのあるしなやかな筆、BK-2、BR-1、BR-2は0.06mmの極細筆を採用。耐涙ウォータープルーフ、耐久スマッジプルーフ、お湯で簡単オフも魅力です。

*3ポリシリコーン-9、アクリレーツコポリマー（皮膜形成剤）

落とすまで完璧な一撃リムーバー

強力な耐久メイクに対応するのが『ケイトルイシンノイチゲキリムーバー』。とろ～り密着する液がまつ毛にムラなく広がり、ウォータープルーフマスカラを瞬時に浮かせます。

ズバ落ち成分5配合で肌残りしにくく、細広コーム設計により目に液が入りにくい仕様。

まつ毛補修成分と3種の美容オイル4配合で、オフ時間もやさしさをキープ。全1種、無香料・無着色です。

*4ホホバ種子油、スクワラン、トリエチルヘキサノイン

*5トリイソステアリン酸PEG-20グリセリル（洗浄）

どんな涙の日も、KATEと一緒に

号泣しても、無意識にこすっても、美しさをあきらめない。そんな強い味方が「号泣の涙神」アイメイクラインです。

守る・描く・落とすまで計算された設計で、目元メイクの完成度を一段引き上げてくれます。感情を我慢しない毎日を、KATEの新アイメイクで楽しんでみてはいかがでしょうか♪