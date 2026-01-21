TBS NEWS DIG Powered by JNN

きのうは二十四節気の一つ「大寒」でした。暦に合わせるかのように、寒波がやってきています。今回の寒波は、「長く居座る」というのが特徴ですが、中でも1回目のピークが今夜からあすにかけてとなりそうです。

きのうは、北陸から北が雪の中心でしたが、きょうは西日本の日本海側にも雪の範囲が広がってきます。日本海側を中心に広い範囲で、山沿いだけではなく平地でも大雪となる所があるでしょう。北よりの風も強まり、ふぶく所がありそうです。

また、風がぶつかる所で雪雲が発達し、局地的に雪の降り方が強まるでしょう。特にあすにかけては、山陰から北陸にかけての日本海側で降雪量がかなり多くなるおそれがあります。さらに、太平洋側にも雪雲が流れ込み、名古屋などでも雪となって東海道新幹線などに影響が出る可能性もあります。関東地方も南部を中心に雪が降り、夜は東京都心などでも雪がちらつく可能性があるでしょう。

あす午前6時までに予想される24時間降雪量は、
▼北陸　　　　　　　80センチ
▼近畿・中国　　　　70センチ
▼東北　　　　　　　60センチ
▼北海道・関東甲信　50センチ
▼東海　　　　　　　40センチ
となっています。

今回の寒波は日曜日頃まで居座る見込みで、日本海側を中心に、強弱を繰り返しながら雪が降り続くでしょう。雪の影響が長期間に及ぶので、雪の量はさらに増える見込みです。

あす朝からあさって朝までの24時間予想降雪量は、
▼北陸　　　　　　　　100センチ
▼東北・近畿　　　　　70センチ
▼北海道・東海・中国　50センチ
▼関東甲信　　　　　　30センチ

さらにその後、あさって金曜日の朝から土曜日朝にかけての24時間予想降雪量は、
▼東北・北陸　　70センチ
▼東海　　　　　50センチ
▼北海道・近畿　40センチ
となっています。

また、土曜日から日曜日にかけても日本海側を中心に積雪がさらに増え、太平洋側にも再び雪雲が流れ込む可能性があります。車両の立ち往生などが発生するおそれもありますので、交通障害などに注意・警戒してください。

寒波の影響で厳しい寒さも続きます。

きょうの各地の予想最高気温は、
札幌　:-3℃　釧路　:-2℃
青森　:-3℃　盛岡　:-2℃
仙台　: 2℃　新潟　: 2℃
長野　: 0℃　金沢　: 3℃
名古屋: 6℃　東京　: 7℃
大阪　: 6℃　岡山　: 7℃
広島　: 8℃　松江　: 4℃
高知　:10℃　福岡　: 6℃
鹿児島:11℃　那覇　:17℃
となっています。

万全な防寒対策でお出かけください。