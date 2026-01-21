ダウ平均は大幅安 グリーンランドを巡る米欧対立が激化＝米国株概況
NY株式20日（NY時間16:20）（日本時間06:20）
ダウ平均 48488.59（-870.74 -1.76%）
S＆P500 6796.86（-143.15 -2.06%）
ナスダック 22954.32（-561.07 -2.39%）
CME日経平均先物 52225（大証終比：-575 -1.10%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均、ナスダックはとも大幅安。ダウ平均は一時９３１ドル安まで下げ幅を拡大した。米欧の対立が激化しており、株式市場はリスク回避の雰囲気が広がっている。グリーンランド問題を巡ってトランプ大統領が、提案中の平和評議会への参加を欧州各国に要請しているが、マクロン仏大統領が参加を拒否しており、トランプ大統領は、フランス製シャンパンに２００％の関税を課す可能性があることを示唆した。
市場も警戒感を持って行方を見守っている中、デンマークの年金基金が米国債投資から撤退すると発表したこともネガティブな反応につながっている模様。米国債は売られ、利回りが急上昇している。
前日の米株式市場は休場だったが、ストラテジストは「米国市場が昨日休場だったため、グリーンランドを巡る関税の脅しが金融市場に及ぼす影響はまだ完全には織り込まれていない」と指摘。「市場はすでに反応しているが、今後さらに強い言辞が出てくれば、より大きな動きになる余地がある」と警戒感を示している。
また、「欧州からの報復的な貿易エスカレーションに対する懸念が高まっており、複数の当局者からますます強い発言が出ている」とも付け加えた。
欧州の首脳らはトランプ大統領の新たな関税の脅しを受け入れられないとし、対抗措置を検討していると報じられている。恐怖指数として知られるＶＩＸは一時１９を上回り、昨年１１月以来の高水準に上昇。
主要１１セクターでは生活必需品以外のセクターはすべて下落。一般消費財やＩＴ、金融が下げを主導。
なお、本日は引け後にネットフリックス＜NFLX＞が決算を発表予定。加入者増加ペース鈍化と成長の持続性が懸念されている。また、ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（ＷＢＤ）＜WBD＞の買収を巡る不透明感もある中、ガイダンスに注目が集まりそうだ。一部からは、買収が成立するか否かは、反トラスト局が競争の法的枠組みをどのように定義するかに左右されるとの指摘もアナリストから出ている。ネットフリックスはすべて現金での買収に修正している。
３Ｍ＜MMM＞が決算を受け下落。底堅い内容ではあったものの、通期の１株利益の見通しが予想を若干下回るなど、やや物足りない内容となったようだ。同社株は過去１２カ月で２０％超上昇し、Ｓ＆Ｐ５００の１７％をアウトパフォームしている。
ファスナーなど工業用製品のファスナル＜FAST＞が決算を受け下落。取引開始前に１０－１２月期決算（第４四半期）を発表し、１株利益は予想範囲内だった一方、売上高は予想を若干下回った。
米欧対立を受けて、ニューモント＜NEM＞やアグニコ・イーグル＜AEM＞を含む金・銀鉱山株が上昇。また、ビットコインなど暗号資産も下落しており、コインベース＜COIN＞など関連株が下落。
遺伝子検査を手掛けるオランダのキアゲン＜QGEN＞がＮＹ市場で大幅高。新たな買収の関心を受けて、身売りの可能性を含む戦略的選択肢を検討していると報じられた。
モバイル・動画・ＡＩ技術の研究開発を手掛けるインターデジタル＜IDCC＞が上昇。同社は２０２６年のガイダンスを公表し、売上高見通しがウォール街予想を上回ったことを受けて１１月以来の大幅な上昇となった。
ダウ平均 48488.59（-870.74 -1.76%）
S＆P500 6796.86（-143.15 -2.06%）
ナスダック 22954.32（-561.07 -2.39%）
CME日経平均先物 52225（大証終比：-575 -1.10%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均、ナスダックはとも大幅安。ダウ平均は一時９３１ドル安まで下げ幅を拡大した。米欧の対立が激化しており、株式市場はリスク回避の雰囲気が広がっている。グリーンランド問題を巡ってトランプ大統領が、提案中の平和評議会への参加を欧州各国に要請しているが、マクロン仏大統領が参加を拒否しており、トランプ大統領は、フランス製シャンパンに２００％の関税を課す可能性があることを示唆した。
市場も警戒感を持って行方を見守っている中、デンマークの年金基金が米国債投資から撤退すると発表したこともネガティブな反応につながっている模様。米国債は売られ、利回りが急上昇している。
前日の米株式市場は休場だったが、ストラテジストは「米国市場が昨日休場だったため、グリーンランドを巡る関税の脅しが金融市場に及ぼす影響はまだ完全には織り込まれていない」と指摘。「市場はすでに反応しているが、今後さらに強い言辞が出てくれば、より大きな動きになる余地がある」と警戒感を示している。
また、「欧州からの報復的な貿易エスカレーションに対する懸念が高まっており、複数の当局者からますます強い発言が出ている」とも付け加えた。
欧州の首脳らはトランプ大統領の新たな関税の脅しを受け入れられないとし、対抗措置を検討していると報じられている。恐怖指数として知られるＶＩＸは一時１９を上回り、昨年１１月以来の高水準に上昇。
主要１１セクターでは生活必需品以外のセクターはすべて下落。一般消費財やＩＴ、金融が下げを主導。
なお、本日は引け後にネットフリックス＜NFLX＞が決算を発表予定。加入者増加ペース鈍化と成長の持続性が懸念されている。また、ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（ＷＢＤ）＜WBD＞の買収を巡る不透明感もある中、ガイダンスに注目が集まりそうだ。一部からは、買収が成立するか否かは、反トラスト局が競争の法的枠組みをどのように定義するかに左右されるとの指摘もアナリストから出ている。ネットフリックスはすべて現金での買収に修正している。
３Ｍ＜MMM＞が決算を受け下落。底堅い内容ではあったものの、通期の１株利益の見通しが予想を若干下回るなど、やや物足りない内容となったようだ。同社株は過去１２カ月で２０％超上昇し、Ｓ＆Ｐ５００の１７％をアウトパフォームしている。
ファスナーなど工業用製品のファスナル＜FAST＞が決算を受け下落。取引開始前に１０－１２月期決算（第４四半期）を発表し、１株利益は予想範囲内だった一方、売上高は予想を若干下回った。
米欧対立を受けて、ニューモント＜NEM＞やアグニコ・イーグル＜AEM＞を含む金・銀鉱山株が上昇。また、ビットコインなど暗号資産も下落しており、コインベース＜COIN＞など関連株が下落。
遺伝子検査を手掛けるオランダのキアゲン＜QGEN＞がＮＹ市場で大幅高。新たな買収の関心を受けて、身売りの可能性を含む戦略的選択肢を検討していると報じられた。
モバイル・動画・ＡＩ技術の研究開発を手掛けるインターデジタル＜IDCC＞が上昇。同社は２０２６年のガイダンスを公表し、売上高見通しがウォール街予想を上回ったことを受けて１１月以来の大幅な上昇となった。