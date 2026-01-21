米１０年債利回り上昇 米欧の対立激化 日本国債の利回り急上昇も＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 米欧の対立激化 日本国債の利回り急上昇も＝ＮＹ債券概況

リンクをコピーする みんなの感想は？

米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間06:24）

米2年債 3.595（+0.009）

米10年債 4.291（+0.068）

米30年債 4.918（+0.081）

期待インフレ率 2.336（+0.016）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。米欧の対立が激化しており、リスク回避の雰囲気が広がった。グリーンランド問題を巡ってトランプ大統領が、提案中の平和評議会への参加を欧州各国に要請しているが、マクロン仏大統領が参加を拒否しており、トランプ大統領は、フランス製シャンパンに２００％の関税を課す可能性があることを示唆した。



市場も警戒感を持って行方を見守っている中、デンマークの年金基金が米国債投資から撤退すると発表したことで米国債は売られ、利回りが急上昇。



また、日本国債の利回りが急上昇していることも要因。



２－１０年債の利回り格差は+６９（前営業日：+６３）に拡大している。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト