2024年に引退したレジェンド女優の美谷朱里（27）と人気セクシー女優の蓮実クレア（34）が、1月20日に放送されたABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ5』にゲスト出演。番組内の恋愛リアリティ企画「ピュア恋」を見守る中、美谷が明かした「特殊すぎる私生活」に、MC陣がパニックに陥る一幕があった。

【映像】「セクシービデオごっこ」女優同士の“欲求不満LINE”（実際の画面あり）

番組後半、お酒の失敗談から話題はゲスト二人のプライベートな関係へ。公私ともに親交が深い二人は、「外（プライベート）で遊ばない」「仕事でしか（男性とは）していない」という共通点があることを告白。

さらに、コロナ禍で撮影現場が止まってしまった時期を振り返り、「撮影がなくなって、する機会がなくなったんですよ。それで欲求不満になって『セクシービデオごっこ』みたいなLINEをして遊んでた」と、衝撃の事実を暴露した。

スタジオでは、実際に二人が送り合っていたLINE画面を公開。そこには、撮影現場のセリフを完全再現したような、生々しすぎるやり取りが記録されていた。

女性同士で一人の男性を攻める設定をシミュレーションしていたという報告に、さらば青春の光・森田哲矢は椅子から身を乗り出し、「 何それ、見れんの？」「これ、スクショもらえる？」と大興奮だった。