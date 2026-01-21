本日1月21日（水）よる8時〜9時 日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」では、ゲストに手越祐也、ダイアモンド☆ユカイ、DAIGO、織田信成らを迎え「パパはツラいよ大賞」第2弾をお届けする。

オープニングでは、独身の手越が「子どもがめちゃくちゃ好きで、結婚に現実味はないんですが、子どもは欲しい」と主張。一方、2人の子どものパパで「理想の芸能人夫婦ランキング」4年連続1位のDAIGOは「ただやっぱり、PTAですよね」と言い、スタジオ中がざわざわ。PTAの意味を明かすと、スタジオ中が爆笑となる。

千鳥らから「パパのイメージがない」と言われたタカ（タカアンドトシ）は、「めちゃくちゃパパですよ！」と、息子がピアノのコンクールで輝かしい成績を収めたことを自慢しスタジオ中がビックリ。織田は、かつて長男にフィギュアスケートを本気で指導した際、息子がストレスでとんでもない状態になってしまったことを反省。ダイアモンド☆ユカイは、アーティスティックスイミング・ユース日本代表で、離れて暮らしている娘と、一緒に暮らす双子の息子たちの写真を披露し、反抗期だという息子たちとの生活を語る。

トークテーマ「子どもに言われた一言」では、鈴木拓（ドランクドラゴン）が息子に懇願された一言や、父親が芸人だと理解し始めた息子から山内健司が言われた辛辣な一言など、ツラくも思わず笑ってしまうエピソードが続々。DAIGOが「パパの好きなところどこ？」と娘に聞いた際に返ってきた言葉には、パパ芸人たちが共感の嵐。「ママ（北川景子）がすごい」と嘆くDAIGOに同情する。

テーマ「仕事している姿を見て」では、「あの程度のボケか」「あれおもしろくないからやめて」「ほかにネタないの？」など、子どもたちのストレートすぎる言葉が続々。ノッチ（デンジャラス）は、全国模試で1位になった娘に共演の仕事が舞い込むようになった際、父親を不憫に思った娘から言われた言葉を明かす。

テーマ「学校行事にて」では、タカが「どうやって家に帰ったか記憶がない」と語った授業参観での散々な出来事にスタジオ中が騒然。DAIGOは子どもの幼稚園で開催された“パパだけのお遊戯会”で「個性出したくなっちゃったんです」と、DAI語などの自らの持ちネタをアドリブでやってしまったそう。そのときの会場の反応は？

テーマ「家族との外出」では、子どもたちを1人で連れて外出していたトシ（タカアンドトシ）の妻を、ある芸能人が助けてくれたという驚きのエピソードも。「感動した子どもの行動」では、織田が現役最後の試合を応援に来てくれた子どもたちとの感動エピソードを語ろうとするも、終始号泣してしまう。

最後に、ダイアモンド☆ユカイに妻からサプライズで寄せられた“女性関係”のクレームを発表。妻の告発に動揺するダイアモンド☆ユカイが話題を手越に振ると、手越は「恋愛も不適合だと思ってるんで」と過去のエピソードを堂々としゃべる姿にノブは「無敵状態！」とお手上げになる。果たしてそんな手越が選ぶ「パパはツラいよ大賞」は誰なのか？ぜひ最後までお見逃しなく！

＜番組概要＞

1月21日（水）よる8時〜9時 放送

※日本テレビ系28局ネット＋TOS

■出演：

【MC】

千鳥、かまいたち

【審査員ゲスト】

手越祐也

【プレゼンター】

ダイアモンド☆ユカイ、DAIGO、タカアンドトシ、澤部佑（ハライチ)、ノッチ（デンジャラス）、鈴木拓（ドランクドラゴン）、織田信成

【進行アシスタント】

河出奈都美（日本テレビアナウンサー）

■制作

チーフプロデューサー：矢野尚子

プロデューサー：柏原萌人

演出：古立善之

