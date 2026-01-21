【スキー】ミラノ・コルティナ五輪へ向け小林陵侑・平野歩夢など代表候補52選手が発表
全日本スキー連盟が20日、ミラノ・コルティナオリンピックへ向けて、代表候補52選手を発表しました。
ジャンプ男子からは連覇を狙う小林陵侑選手をはじめ3人が選出。二階堂蓮選手がオリンピック初出場です。女子は4回目の出場となる郄梨沙羅選手、伊藤有希選手や今季好調の丸山希選手は初出場となります。
スノーボード・ハーフパイプ部門からは平野歩夢選手が選出。22年北京五輪同種目で金メダルを獲得した平野選手は、今大会連覇がかかる大会。17日のワールドカップで負傷と心配されますが、4度目の大舞台に挑みます。
ベテラン勢も続々選出。ノルディックスキー複合で3大会連続メダルの渡部暁斗選手は、6度目の代表です。昨年10月には今季限りでの引退を表明。37歳の第一人者が集大成の舞台に臨みます。さらにスノーボード・アルペン部門で選出された竹内智香選手はここまで6度の五輪に出場。14年のソチオリンピックでは女子パラレル大回転で日本女子勢初の銀メダルを獲得しました。昨年に引退を決断した42歳が7度目のオリンピックに挑みます。
【出場候補選手(ここまでの五輪出場回数)】
■スキージャンプ
小林陵侑(2)
二階堂蓮(初)
中村直幹(1)
郄梨沙羅(3)
伊藤有希(3)
丸山希(初)
勢藤優花(2)
■ノルディックコンバインド
山本涼太(1)
渡部暁斗(5)
谷地宙(1)
■クロスカントリー
馬場直人(1)
廣瀬崚(1)
山崎大翔(初)
土屋正恵(1)
■アルペン
相原史觔(初)
安藤麻(2)
■フリースタイル・モーグル
堀島行真(2)
島川拓也(初)
西沢岳人(初)
藤木豪心(初)
冨郄日向子(1)
柳本理乃(初)
中尾春香(初)
藤木日菜(初)
■フリースタイル・エアリアル
五十風瑠奈(初)
■フリースタイル・スキークロス
須貝龍(1)
古野慧(1)
中西凜(初)
向川桜子(1)
■フリースタイル・ハーフパイプ
松浦透磨(初)
桐山菜々穂(初)
■フリースタイル・スロープスタイル/ビッグエア
近藤心音(初)
古賀結那(初)
■スノーボード・ハーフパイプ
平野流佳(1)
戸塚優斗(2)
平野歩夢(3)
山田琉聖(初)
清水さら(初)
小野光希(1)
冨田せな(2)
工藤璃星(初)
■スノーボード・アルペン
斯波正樹(1)
三木つばき(1)
竹内智香(6)
木俣椋真(初)
長谷川帝勝(初)
荻原大翔(初)
木村葵来(初)
村瀬心椛(1)
岩渕麗楽(2)
深田茉莉(初)
鈴木萌々(初)