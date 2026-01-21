「AIかと思った」「スタイル抜群」 “令和の峰不二子”阿部なつき26歳、タイトなニット姿に絶賛の声
モデルでインフルエンサー・阿部なつきが、21日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】“令和の峰不二子”阿部なつきが「スタイル抜群」 真っ赤な“水着姿”も（19枚）
昨年夏には赤の水着姿をSNSで披露した阿部。今回は「1週間の美容まとめ」とつづり、美容鍼や縮毛矯正、歯のホワイトニング、ジムでトレーニングに励む姿などを披露。タイトなニット姿も動画に収めた。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」「AIかと思った」などの声が寄せられている。
2023年7月に明石家さんまが『FNS27時間テレビ』（フジテレビ系）に出演した際、気になる女性10人の「ラブメイト10」として「ショート動画にたびたび出てくる女性」と紹介され話題を呼んだ阿部。
昨年1月29日には写真集『追求』（幻冬舎）を発売。同年11月25日からは、主演を務めるオリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』（DMMショート）が配信されている。
引用：「阿部なつき」インスタグラム（@i.am_natsuki_）
