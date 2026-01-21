生放送で降板直訴から6年…人気グラドルがバカンス中の姿を公開
女優でタレントの小倉ゆうかが20日、自身のインスタグラムを更新し、バカンス中の姿を公開した。
【写真】相変わらずナイスバディ！ 小倉ゆうかのビキニショット（3枚）
小倉は1998年9月5日生まれの27歳。「ミスセブンティーン2013」でファイナリストに選出されたのをきっかけに本名の小倉優香で芸能界デビュー。タレント活動のかたわらグラドルとしても人気に。2020年7月に水曜レギュラーだったラジオ番組『アッパレやってまーす!』（MBS）の放送中、突然番組降板を直訴し、翌月正式に降板する騒動に発展。その後、2021年4月に所属事務所を退所していたことを発表するとともに、芸名を現在の小倉ゆうかに改名。その後、国内での芸能活動から遠ざかっていたが、昨年3月配信のABEMA『愛のハイエナ』に出演したほか、同7月発売の「週刊ヤングマガジン」（講談社）にて約5年ぶりにグラビアが掲載された。
そんな小倉はこの日、青い海と空のロケーションが眩しい中でビキニ姿でくつろぐ姿を公開。海辺のテーブルでビールを傾ける姿も公開し、バカンスを満喫しているようだ。現地のグルメを堪能したようで、「体重3kgをお土産に持って帰っちゃった」と中国語で冗談めかしてつづっている。
コメント欄には「優香ちゃんナイスバディ」「それでも、魅力的です」といった称賛の声が寄せられている。
引用：「小倉ゆうか」インスタグラム（＠ogurayuka_official）
