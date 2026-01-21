¡ØºÆ²ñ¡Ù¡È½ß°ì¡ÉÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¢ª¤ª¤Í¤À¤ê¥¥¹²óÈò¤ËÈ¿¶Á¡Ö¼º¿À¤·¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö½÷À¤Ïµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¡Ä¡×
¡¡ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢°æ¾å¿¿±û¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË21»þ¡Ë¤ÎÂè2ÏÃ¤¬20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½ß°ì¡ÊÃÝÆâ¡Ë¤¬Îø¿Í¡¦ÇîÈþ¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤òÊú¤¤·¤á¤Ê¤¬¤é¤â¸ýÉÕ¤±¤ò²óÈò¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¼º¿À¤·¤Á¤ã¤¦¡¼¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î½÷À¤Ïµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ØÂØ¤¨¶Ì¥Ö¥é¥ô¥©¡¼¡ª¡Ù¤ÎËÌ¹áÆá¤¬½ß°ì¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¤ÎÎø¿Í¡¦ÇîÈþ¤ò±é¤¸¤ë
¡¡ËÜºî¤Ï²£´ØÂç¤ÎÂè56²ó¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¼õ¾Þºî¡ØºÆ²ñ¡Ù¤òÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£ÃÝÆâ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¾®³Ø6Ç¯À¸°ÊÍè¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡È½éÎø¤ÎÁê¼ê¡É¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë·º»ö¡¦ÈôÆà½ß°ì¡£Èà¤È¡ÈÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¡É¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆºÆ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë½éÎø¤Î½÷À¡¦´äËÜËüµ¨»Ò¤ò°æ¾å¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡½ß°ì¤¬ÁÜºº¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼Å¹Ä¹»¦¿Í»ö·ï¤Ç¡¢¶§´ï¤¬23Ç¯Á°¤Î¸½¶âÍ¢Á÷¼Ö¶¯Åð»ö·ï¤Ç½Þ¿¦¤·¤¿½äººÄ¹¡¦À¶¸¶ÏÂÍº¡ÊµÝºïÃÒµ×¡Ë¤Î·ý½Æ¤À¤ÈÈ½ÌÀ¡£¤·¤«¤â¤½¤ì¤Ï½ß°ì¤¬23Ç¯Á°¡¢Ãç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸¤Çº£²ó¤Î»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤¿½éÎø¤ÎÁê¼ê¡¦´äËÜËüµ¨»Ò¡Ê°æ¾å¿¿±û¡Ë¡¢ÏÂÍº¤ÎÂ©»Ò¡¦À¶¸¶·½²ð¡ÊÀ¥¸Í¹¯»Ë¡Ë¡¢º£²ó»¦¤µ¤ì¤¿Å¹Ä¹¤ÎÄï¡¦º´µ×´ÖÄ¾¿Í¡ÊÅÏÊÕÂçÃÎ¡Ë¤È¤È¤â¤ËÌ©¤«¤Ë»ý¤Áµî¤ê¡¢Ëä¤á¤¿¤Ï¤º¤Î·ý½Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Êó¹ð¤ò¼õ¤±¡¢¿ÍÃÎ¤ì¤ºÆ°ÍÉ¤¹¤ë½ß°ì¡£°ìÊý¡¢Èà¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤àÆîÎÉÍý¹á»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤Ï¡¢Ëüµ¨»Ò¤¬»ö·ïÁ°Æü¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤òË¬¤ì¤¿ÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄ¾´¶¤·ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£
¡¡»Å»ö¤ò½ª¤¨¤ÆÇîÈþ¤¬ÂÔ¤ÄÉô²°¤Øµ¢Âð¤·¤¿½ß°ì¡£Èà¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇîÈþ¤òÇØ¸å¤«¤éÊú¤¤·¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ó¶Ú¤Ë¥¥¹¤ò¤¹¤ë¡£¾Ð´é¤ÎÇîÈþ¤¬¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¿°¤ò¶áÉÕ¤±¤ë¤È¡¢½ß°ì¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¤Ï¤Ê¤¼¤«ºÆ²ñ¤·¤¿Ëüµ¨»Ò¤Î´é¤¬¤è¤®¤ë¡£½ß°ì¤Ï¸ýÉÕ¤±¤òÈò¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÇîÈþ¤òÊú¤¤·¤á¤ë¡£
¡¡½ß°ì¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÃÝÆâÎÃ¿¿¤ÎµÞ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¼º¿À¤·¤Á¤ã¤¦¡¼¡×¡Ö¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£°ìÊý¤Ç¸ýÉÕ¤±¤ò²óÈò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î½÷À¤Ïµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤«¤ó!!²ø¤·¤Þ¤ì¤ë¤¾¡×¡Öº£¥«¥Î¡¢6ÏÃ¤¯¤é¤¤¤ÇË½¤ì¤ëÍ½´¶¤·¤«¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
