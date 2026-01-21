『マトリと狂犬』初回 西畑大吾のアクションに「かっこいい」「すごい迫力」の声
西畑大吾が主演するドラマイズム『マトリと狂犬』（MBSにて毎週火曜24時59分、TBSにて毎週火曜25時28分）の第1話が20日に放送。西畑のアクションに反響が集まっている。
【写真】西畑大吾が薬物の売人に 『マトリと狂犬』第1話場面写真
六本木のクラブで起きた薬物殺害事件。客がコカインの過剰摂取でウエイターを刺し、自らも死亡した。この客に薬を売ったのは、「薬物の売人」をしていた梅沢恭之介（西畑）だった。梅沢はかつて俳優だったが、暴力沙汰を起こしたことで無職となり、借金苦に半グレの一味となり、転落人生を送っていた。
一方、この事件を追う麻薬取締官（通称・マトリ）の黒崎徹（細田善彦）は、現場で警視庁薬物銃器対策課・警部補の葛城彰斗（向井理）と対立しながらも、独自の勘と捜査で薬の入手ルートを追っていた。そんな中、いつものように梅沢が、仲間とアパートで麻薬のパケを作っていると、そこにマトリがガサ入れにやってくる。
うまく逃げたつもりの梅沢だったが、黒崎に追いかけられてしまう。なんとか黒崎から逃げようと、梅沢は回し蹴りなどを繰り出したが、すぐに黒崎に止められる。黒崎は梅沢を追い詰め、「お前にチャンスをやる」「俺のSになれ。スパイだ」と伝えた。
梅沢は「ふざけんなよ」と反応するが、黒崎は「ここでジャンキーとして死ぬか、それとも俺のSとして生きるか今すぐ選べ」と口にする。追い詰められた梅沢は「わかったよ。俺はお前のSになる」と頷き、黒崎は「今日からお前は俺の犬だ」と言い放つのだった。
西畑のアクションに、視聴者からは「かっこよ！！」「回し蹴りいただきました！」「すごい身のこなし」「アクションかっこいい」「華麗」「すごい迫力！」などの反響が集まっている。
