¡Ú¼ã¶ð£Ó¡ÛÆü±Ñ£Ç£±¡¦£²¾¡¥Ç¥£¥¢¥É¥éÁ´Äï¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¥é¥¤¥¾¥ó¤¬½ÐÀ¤¥ì¡¼¥¹£Ö¤Ø¡¡ÃÓ¹¾Ä´¶µ»Õ¡ÖÁÇ¼Á¤Ï¹â¤¤¤â¤Î¤ò¡Ä¡×
¢¡¼ã¶ð£Ó¡¦£³ºÐ¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥É¡Ê£±·î£²£´Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡»î¶âÀÐ¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¥é¥¤¥¾¥ó¡Ê²´£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÃÓ¹¾ÂÙ¼÷±¹¼Ë¡¢Éã¥Ï¡¼¥Ó¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ë¤ÏÁ´»Ð¤Ë£±£·Ç¯½©²Ú¾Þ¡¢£±£¹Ç¯¥Ê¥Ã¥½¡¼£Ó¤òÀ©¤·¤¿¥Ç¥£¥¢¥É¥é¤ò»ý¤Á¡¢£²£´Ç¯¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë¤Ç£²²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿ÎÉ·ìÇÏ¤À¡£Á´µÙÆüÌÀ¤±ÍâÆü¤Î£²£°Æü¤ÏºäÏ©¤ò¥¥ã¥ó¥¿¡¼¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡ÊÃæµþ¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï¡¢½ù¡¹¤Ë°ÌÃÖ¤ò¾å¤²¡¢Ä¾ÀþÆþ¤ê¸ý£³ÈÖ¼ê¤«¤éÆÍ¤È´¤±¤Æ£²ÇÏ¿Èº¹¤òÉÕ¤±¤ëÃåº¹°Ê¾å¤Î´°¾¡¡£ÃÓ¹¾Ä´¶µ»Õ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À´Ë¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¿·ÇÏ¸þ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤½¤Î¾¡Íø¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£µÆü¤Ï¥ì¡¼¥¹¤Çµ³¾è¤¹¤ë´äÅÄË¾Íèµ³¼ê¤òÇØ¤Ë¡¢·ªÅì¡¦£Ã£×¥³¡¼¥¹¤Ç¥µ¥È¥Î¥¹¥«¥¤¥¿¡¼¥Õ¡Ê£¸ºÐ£²¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¤ÎÆâ¤ò£²ÇÏ¿ÈÈ¾ÄÉÁö¤·¡¢£¶¥Ï¥í¥ó£¸£±ÉÃ£·¡½£±£±ÉÃ£±¤ÇÈ¾ÇÏ¿ÈÀèÃå¤·¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡£¥¿¥¤¥à¤È¤«¤Ï½Ð¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤À¥È¥â¡Ê¸å»è¡Ë¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸½¾õ¤òÎäÀÅ¤ËÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¿Ø±Ä¤ÏµþÀ®ÇÕ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¹µ÷Î¥Í¢Á÷¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤³¤³¤òÁªÂò¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¿Ä¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²¿ÅÙ¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜ³Ê²½¤ÏÀè¤ÎÍÍ»Ò¡£¤½¤ì¤Ç¤âÇ½ÎÏ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£¡Ö¤³¤³¤Ç¤¤¤¤¾¡¤ÁÊý¤ò¤·¤¿¤é¡Ê¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤â¡Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¡£ÁÇ¼Á¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£»Ð¤¬£Ç£±¤òÀ©¤·¤¿ÉñÂæ¤Ç¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÀïÀþ¤Ø¤ÎÃÆ¤ß¤òÉÕ¤±¤ë¡£