お笑いコンビ「銀シャリ」の鰻（うなぎ）和弘が手術とイメチェンをダブルで報告した。

２１日までにインスタグラムで「【手術】先日声帯ポリープ手術しました。声帯２本とも結節（こぶ）の片方の上にポリープ出来てました。簡単に言うと、こぶの上にこぶです。なかなか珍しい鏡餅みたいになってました」と明かし、「手術終わった後（麻酔で朦朧としてる中の渾身の自撮り）」と酸素マスクをした姿を投稿。

「手術後からは完全沈黙。会話は筆談。退院後も完全沈黙。喋ると傷口が悪化するのでひたすら我慢。しかし、家に帰ると自然と声を出してしまいそうになる。慣れた環境は危ない…」と術後についてもつづった。

さらに連続投稿で「【金髪】ポリープ手術トータルで１週間の休みだったので、金髪にしました。声も外見もリニューアルです。軽くパーマも当ててます」とイメチェンも報告。

「もちろん筆談でのやりとり。かなりご迷惑をおかけした。筆談の大変さもあって５時間かかってます」といい、「５時間、１人になった瞬間だけ自撮りチャンス。染まっていく過程がわかります。シャンプー→軽いカット→パーマ→シャンプー→脱色→シャンプー→色入れ→シャンプー→カット→完成」と新ヘアを披露した。

フォロワーからは「鰻さんの金髪いいですね！似合ってます！」「ストレートセンター分け金髪が新鮮」「ハイトーン似合う」「イメチェン素敵です」「お大事にしてください」「ラヴィットで確認しました似合ってます、カッコいいです！」などの声が寄せられている。