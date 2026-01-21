地図には載らないが、オランダと同じ面積を持ち、スウェーデンを上回る軍隊を擁する「国」が存在する。その名はワ州。違法薬物であるメス（メタンフェタミン）やヘロインを輸出し、年間600億ドルを稼ぐ麻薬国家だ。

【写真】この記事の写真を見る（8枚）

ミャンマーの中で事実上の独立国として機能し、中国政府も頭を悩ませるこの謎の民族国家は、いったいどのようにして誕生したのか。そして、なぜ麻薬なしには存在できないのか。

『ナルコトピア 東南アジア“黄金三角地帯”の麻薬国家「ワ州」を追う』（パトリック・ウィン著、光文社）から、ワ州の驚くべき実態を紹介する。



写真はイメージ ©hiroyuki_nakai／イメージマート

◆◆◆

蔑まれ続けてきた「ワ人」

ワ人は、はるか昔から、世界とは言わないまでもアジア内でひどく蔑さげすまれてきた民族のひとつだ。大英帝国にとって、ワ人は「薄汚く」て「疑いなく残忍」であり、中国の清王朝では「いちばん厄介な野蛮人」と見なされた。

16世紀の探検家ヴァスコ・ダ・ガマでさえワ人を中傷した。ミャンマーと中国を隔てる険しい山岳地帯にあるワ人の根拠地に足を踏み入れたこともないのに、彼らにまつわる噂をもとに、詩のなかで次のように書いている。

人肉を貪る凶暴な食い意地

みずからに焼印を入れる蛮行！

ヴァスコ・ダ・ガマはまちがっていた。ワ人は食人族ではないからだ。首狩りをして、儀式のために敵の首を槍に刺して並べたが、スコットランドの部族やフランスの革命勢力も同じことをしている。みなそれぞれの理由があるのだ。

「首狩り族」から「麻薬部族」へ

中世から20世紀までワ人は軽蔑されてきた。彼らの最後の首狩りは、ビートルズが解散してディスコが流行するまえだったにもかかわらず、偏見は根強く残った。いまやワ人は「麻薬部族」として知られている。何か書かれるときには毎度と言っていいほど、違法薬物をせっせと生産する悪質な山岳民族と見なされる。

これほどまでに特定の物産と強く結びついている文化はほとんどない。アーミッシュが家具を、スイス人が時計を作るように、ワ人はメスを製造する。メスが流行するまえにはヘロインを量産していた。ワ人の土地は寒冷で痩せているので、野菜の栽培には最悪だが、ヘロインの原材料であるアヘンゲシには理想的なのだ。

アメリカにとって「最大級の抹殺対象」

チェチェンやオザークといったほかの山岳地帯の民族と同じく、ワ人も独自の生き方を好む。その土地は、国際的には完全にミャンマー（ビルマ）に含まれるが、ワ州連合軍（UWSA）と呼ばれる部族的権威が支配している。

UWSAは法律を作り、祖先伝来の土地を守り、道路を建設し、税金を集め、運転免許証の発行さえもしている。つまり、あらゆる意味において政府だが、近年ワ人を目の敵にしている帝国アメリカにとって、UWSAは「首領」たちの軍閥にすぎず、「麻薬王」たちが支配する「危険な犯罪組織」だ。

誰にとって危険か？ アメリカ人にとってだ。ワ人について聞いたこともないほとんどのアメリカ人にとっては驚きかもしれないが、アメリカ麻薬取締局（DEA）は、ワ人が「ここアメリカで、犯罪、暴力、深刻な社会的損害」を生み出していると主張する。

たしかに違法薬物はUWSA最大の収入源である。長年にわたってワ人の土地で生産された麻薬が何トンも闇市場に流れ、密売人によってアメリカに持ちこまれてきた。よってDEAはUWSAを最大級の抹殺対象とし、ワ人による統治システムを完全に「破壊し除去する」ことがアメリカの公然たる目標となっている。

ハイテク兵器も所有する正真正銘の“国家”

ここに問題がある。UWSAは密林に生息するただのマフィアではなく、ワ州と呼ばれる人口50万人以上の正真正銘の民族国家を運営しているからだ。独自の学校、電力網、国旗や国歌まである。国際連合に認められていないため、公式の地図には国家として記載されないが、その領土は約3万平方キロメートルで、UWSAはオランダに匹敵するほどの土地を支配している。

ワ州には3万人の兵士と20万人の予備兵がおり、スウェーデンやケニアの軍隊よりも規模が大きい。ワ人は迫撃砲やドローンなどのハイテク兵器も保有し、航空機をミサイルで撃ち落とすこともできる。UWSAの火力に比べれば、メキシコの麻薬カルテルなどストリートギャングのレベルだ。

ワ人が軍事力を蓄えているのには理由がある。仮想敵国がアメリカだけではないからだ。ワ人はチベット人やウイグル人といった少数民族と同様に、中国との国境地帯に住んでいるので、何をするにも中国政府からの厳しい管理という脅威にさらされる。

ではなぜワ人による「自由チベット」運動のようなものが生じないのか？ それはワ人がみずから自由を獲得したからだ。しかし西洋人の目から見ると、それはまちがった方法で獲得された──違法薬物を生産し、その利益で武器を購入して、外部者から自分たちの土地を守ることで。

この問題は避けて通れない。ハイチが砂糖、サウジアラビアが石油で成り立っているように、ワ州はヘロインとメスで成立している。UWSAは東南アジアにおける麻薬取引の中心にいて、毎年メスだけで600億ドルを稼ぐ。ほとんどの「本物の」国家の経済規模をはるかに上まわっているのだ。

〈幼い兄弟を指差し「あのふたりをよこせ」…地図に載らない国・ワ州で思春期前の少年が「アヘンの代わり」に奴隷にされるまで〉へ続く

（パトリック・ウィン／Webオリジナル（外部転載））