地図には載らないが、オランダと同じ面積を持ち、スウェーデンを上回る軍隊を擁する「国」が存在する。その名はワ州。違法薬物であるメス（メタンフェタミン）やヘロインを輸出し、年間600億ドルを稼ぐ麻薬国家だ。

ワ州では長い間、子どもが奴隷として売買されていた。1940年に生まれたライも、幼くして奴隷になった少年たちの1人だ。ワ州ではなぜ「男の子の奴隷」が人気だったのか。奴隷になった子どもたちはどんな仕打ちを受けていたのか。

『ナルコトピア 東南アジア“黄金三角地帯”の麻薬国家「ワ州」を追う』（パトリック・ウィン著、光文社）から、ワ州の驚くべき実態を紹介する。



妻のために「子どもの奴隷」を持ち帰る夫たち

はるか昔、ワ人は戦争で奴隷を手に入れていた。

部族抗争が激化すると、何十人どころか100人ものワ人が敵の砦に押し寄せ、家畜の鶏や牛、子供を略奪していた。年若い男の子は誰であれ連れ去られる可能性があった。子供がどんなに蹴ったり唾を吐きかけたりしても、戦士は自分の妻のために奴隷を持ち帰りたがった。さらわれた少年は18歳くらいまで奴隷として働きつづけたのち、部族の慣習にしたがって解放された。

だが、アヘンのせいでワの奴隷制度にひずみが生じた。18世紀に小さな黒いケシの種が中国からワの峰々に入り、やがて斜面は血のように赤い花と風に揺れる緑の鞘であざやかに染まった。

当時、ワ人は中国の辺境の民にアヘンを運んでいた。彼らは峰の向こうのバンナなどのみすぼらしい集落に住み、麻薬を塩や安物の火打石銃、日用雑貨などと交換していた。辺境民のあいだでアヘンは通貨のように扱われた。そのべたべたした物質は貴重品で、生きた水牛や分厚い銀鉱石とちがって簡単に分けることができた。陶器の壺に入れておけば、何年も長持ちする。貯蓄預金口座と同じだ。アヘンは取引材料として完璧だった。

アヘンの代わりに奴隷になった幼い兄弟

アヘンが通貨になることで、持つ者と持たざる者が生まれた。そして貸付や借金、利子といった風変わりな支配形態も生まれた。ケシ大農家のワ人が穀物や水牛を余分に持っていれば、飢えた一家に貸しつけることもできる。借金をアヘンで返済できなければ、子供で支払えば事足りる。ライもそうやって奴隷になった。

1940年に生まれたライは、パンワイ近くの集落で一族と暮らしていた。山の中腹に小屋が数軒集まり、まわりは過酷で不毛な土地だった。米やケシをその粘土質の土地で育てようとするのは、石のなかから命を生み出すようなものだった。ライの家族はたいてい飢えていたので、近所のアヘン農家に借金しなければならなかった。

ある日、谷をいくつか隔てたその農園から貸し手がやってきた。その男はライ家の草葺きの小屋に入ると、葦のように細い男の子ふたりを指差し、名を尋ねた。

ひとりはライ、もうひとりはリー、うちの息子です。

あのふたりをよこせば借金は帳消しにしてやろう。

ふたりはまだ思春期前だったので、とても価値があった。あと10年は奴隷にしておける。ライと弟は両親に別れを告げ、新しい主人といっしょに故郷の小集落を囲む木の栅から出ていった。ふたりとも首を狩られる恐怖から、それまで栅の外に出たことはほとんどなかった。

一行は主人の高床式の丸太小屋にたどり着いた。少年たちにとって、過去見たなかでもっとも大きな建物だった。床下は糞まみれの水牛小屋。彼らが眠ることになっている場所だった。何年もの重労働のあいだに、汚れはふたりの肌にこびりついた。食事にありつくのはいつも最後で、主人の残飯を食べて生き延びた。その屈辱感は一生、ライにつきまとった。アヘン通貨の恐るべき力への畏怖の念も同じだ。それは息子たちを母親から引き離し、二本足の家畜に変えてしまう力だった。

ある晩、ライはささやき声で眠りから覚めた。父親だった。

