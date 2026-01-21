ANAあきんどは、「ANAのふるさと応援ダブルキャンペーン」を2025年12月8日から2月15日まで実施している。

期間中に「ANAの二地域居住 BLUE SKY LIFE」「ANAのふるさと納税」のいずれかのサービスに新規登録し、専用フォームからキャンペーンに申し込んだ人の中から、それぞれ抽選で500名に「選べるe-GIFT」2,000円分を進呈する。「ANAの二地域居住 BLUE SKY LIFE」と「ANAのふるさと納税」の双方に登録して申し込んだ場合は2口分となり、両方に当選すると最大4,000円分を受け取れる。

応募は1人1回で、それぞれの既存会員も未登録のサービスに新たに登録すれば対象となる。当選者には登録メールアドレス宛に「選べるe-GIFT」のコードを送付し、商品や有料サービスの購入を条件としないオープンキャンペーンとして実施する。

選べるe-GIFTは、通販サイトのギフト券や各種電子マネー、飲食店や配車サービスなどから選べるマルチギフトサービスで、「ANA Pay ギフトコード」や「ANA SKY コイン」のほか、Amazonギフトカード、QUOカードPay、スターバックス ドリンクチケットなど全35種類を用意する。

「二地域居住 BLUE SKY LIFE」は、現在の生活拠点に加えて、別の地域にも拠点を持ち、行き来しながら暮らすライフスタイルを支援する取り組みで、航空券や現地滞在費の一部支援を受けられるほか、二地域居住の体験費用を補助する「二地域居住モニタープログラム」参加者を対象に、アンケート回答後に15,000円を支給するキャンペーンを現在展開している。