運転免許を取ったばかりのとき、ドライブしていたら車が動かなくなったら――。

40年前の出来事。Uさん（愛知県・60代男性）がいまだに後悔していることとは。

＜Uさんからのおたより＞

40年前、自分は北海道恵庭市に住んでいました。

免許取り立てで、ドライブに出かけた時のこと。恵庭市から幌加内町まで行き、突然、車がクラッチの破損で動かなくなったのです。

すると四駆の年輩の男性から声をかけてもらいました。

「いいよ、いいよ」

事情を話すと、近くの街までけん引してもらえることに。

30分くらい、時速60キロから70キロのスピードの移動。怖くて、その時は、ちゃんとお礼も出来ませんでした。

男性は気さくな方で、「いいよ、いいよ」と足早に去って行きました。

あの時、名前も聞けずお礼も出来なかったことを後悔しています。本当にありがとうございました。

その後、父に連絡し、3時間掛けて迎えに来てもらいました。



