¡Ú¸µ´Ú¹ñ³¤·³¾¹»¤¬Ê¬ÀÏ¡Û¥È¥é¥ó¥×¤¬Ç÷¤ëËÉ±ÒÈñ¡ÖGDPÈæ5¡ó¡×¡¡¤·¤¿¤¿¤«¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë´Ú¹ñ¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÁªÂò
ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¡Ê±¦¡Ë¤ÏÆ±ÌÁ¹ñ¤ËËÉ±ÒÈñ¤ÎÂçÉýÁý³Û¤òÍ×µá¤¹¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§UPI/¥¢¥Õ¥í¡Ë
ÊÆ½£¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡ÖÀ¾È¾µå¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡Ö¥É¥ó¥í¡¼¼çµÁ¡×¤ò¾§¤¨¤ëÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤ËËÉ±ÒÍ½»»¤ò¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡ËÈæ5¡ó¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯ÅÙ¤ËGDPÈæ2¡ó¤ÎËÉ±ÒÈñ¤ò2Ç¯Á°ÅÝ¤·¤ÇÃ£À®¤·¤¿¹â»ÔÀ¯¸¢¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë°ú¤¾å¤²¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Û¤«¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤«¡£´Ú¹ñ³¤·³¤Ç³¤·³»Î´±³Ø¹»¤Î¶µ´±¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿ÍûÁêÐò¡¦ºûÀîÊ¿ÏÂºâÃÄ¸¦µæ°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¤¯ÊÆÆ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ë´Ú¹ñ¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤«¤é¤Î¡È°µÎÏ¡É¤ò·Àµ¡¤Ë¡ÖËÉ±ÒÎÏ¤Î¹½Â¤Åª¶¯²½¡×¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Åì¥¢¥¸¥¢¾ðÀª¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬Áý¤¹¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÊÍû ÁêÐò¡á¥¤¡¦¥µ¥ó¥Õ¥§¡§ºûÀîÊ¿ÏÂºâÃÄ¸¦µæ°÷¡¢¸µ´Ú¹ñ³¤·³¾¯º´¡Ë
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ëËÉ±ÒÈñÁý³ÛÍ×µá¡¢¡ÖGDPÈæ5¡ó¡×¤Î¾×·â
¡ÖÊÆ¹ñ¤¬¥¢¥È¥é¥¹¡ö1¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤³¦Ãá½ø¤òÆÈ¤ê¤Ç»Ù¤¨¤ë»þÂå¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×
¡ö1¡§¥®¥ê¥·¥ã¿ÀÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëµð¿À¤Ç¡¢Î¾¸ª¤ÇÅ·¶õ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë
¡¡2025Ç¯12·îÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¡ÊNSS¡Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¤³¤Î°ìÊ¸¤Ï¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤Ø¤ÎºÇ¸åÄÌÄ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÍ×µá¤¬¡ÖGDPÈæ5¡ó¤ÎËÉ±ÒÈñ»Ù½Ð¡×¤À¡£
¡¡2025Ç¯6·î5Æü¡¢¥Ô¡¼¥È¡¦¥Ø¥°¥»¥¹ÊÆ¹ñËÉÄ¹´±¤ÏÆüËÜ¡¦´Ú¹ñ¤ò´Þ¤àÆ±ÌÁ¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢GDP¤Î5¡ó¤ò¹ñËÉÈñ¤È¤·¤Æ»Ù½Ð¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¹ñËÉÁí¾ÊÊóÆ»´±¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ñ¥Í¥ë¤â¡Ö²¤½£¤È¥¢¥¸¥¢¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤Î¤¿¤á¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ð½à¤ÏGDPÈæ5¡ó¤À¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¡¢¤³¤ì¤¬¡Ö¥Ë¥å¡¼¥Î¡¼¥Þ¥ë¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤éÀë¸À¡¦Í×µá¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÀïÎ¬Åª½Å¿´°ÜÆ°¤¬¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿·NSS¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÂè1ÎóÅçÀþ¡ö2¡×ËÉ±Ò¤ò³Ë¿´¤Ë¿ø¤¨¤ë°ìÊý¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë¤Ï°ìÅÙ¤â¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2017Ç¯¤ÎÂè1´üÀ¯¸¢»þ¤ÎNSS¤¬ËÌÄ«Á¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿ô²ó¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÄÀÌÛ¤ÏÍºÊÛ¤À¡£Ä«Á¯È¾ÅçËÉ±Ò¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤¬¸åÂà¤·¡¢ÂÐËÌÄ«Á¯ÍÞ»ß¤Î°ì¼¡ÅªÀÕÇ¤¤¬´Ú¹ñ¤Ø°Ü¾ù¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¸½¼Â¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ö2¡§ÆüËÜÎóÅç¤«¤éÂæÏÑ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óËÌÉô¤ØÏ¢¤Ê¤ëÅç¡¹¤ò·ë¤ÖÃÏÍýÅª¤ÊËÉ±Ò¥é¥¤¥ó¤Î³µÇ°
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢ÊÆ·³¤Ø¤Î¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥É¡Ê¤¿¤À¾è¤ê¡Ë¡×¤òµö¤µ¤Ê¤¤¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼«Î©¤òÍ×µá¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¿ôÃÍ²½¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖGDPÈæ5¡ó¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÅ¾´¹¤Ï´Ú¹ñ¤ò´Þ¤àÅì¥¢¥¸¥¢¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇÈÌæ¤ò¹¤²¤ë¤Î¤«¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¤Î»öÎã¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ËÉ±ÒÍ½»»Áý³Û¤ÎÆ°¸þ¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î¼¨º¶¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£Æ±¤¸Í×µá¤ò¼õ¤±¤¿´Ú¹ñ¤ÎÁªÂò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê»²¾ÈÎã¤È¤Ê¤í¤¦¡£
¿·µ¬ÁõÈ÷¹ØÆþ¡¦³«È¯¤ÎÍ½»»¤ò³ÈÄ¥¡¢¡ÖËÉ±ÒÎÏ¤Î¹½Â¤Åª¶¯²½¡×¤ØÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿´Ú¹ñ
¡¡ÊÆ¹ñ¤¬Äó¼¨¤·¤¿GDPÈæ5¡ó¤È¤¤¤¦´ð½à¤ËÂÐ¤·¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Î´Ú¹ñËÉ±ÒÍ½»»¡Ê´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¹ñËÉÈñ¤È¤¤¤¦¡Ë¤ÏGDPÈæ2.45¡ó¿å½à¤Î65.9Ãû¥¦¥©¥ó¡ÊÌó7Ãû±ß¡Ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£5¡ó´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¤Ë¤ÏÍ½»»¤ò2ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý¤ä¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÍ½»»Ä´À°¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÄ¶¤¨¡¢¹ñ²ÈºâÀ¯¤Îº¬ËÜÅª¤ÊºÆÇÛÊ¬¤òÇ÷¤ëÍ×µá¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢´Ú¹ñ¤Î¹ñËÉÍ½»»¤Ï²áµî10Ç¯´Ö¡¢°ì´Ó¤·¤¿Áý²Ã·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2015Ç¯¤«¤é2026Ç¯¤Þ¤Ç¡¢Í½»»¤Ï75.7¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë2025¡Ý2026Ç¯¤ÎÁý²ÃÎ¨7.5¡ó¤Ï¡¢2008Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇ¹â¿å½à¤Ç¤¢¤ë¡£ËÉ±Ò¤Ë·¸¤ë´ÖÀÜÈñÍÑ¤Þ¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ëNATO´ð½à¡Ë¡¢GDPÈæ¤Ï3.5¡ó¤òÄ¶¤¨¡¢½ù¡¹¤ËÊÆ¹ñ¤¬µá¤á¤ë¿å½à¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢2026Ç¯Í½»»¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖËÉ±ÒÎÏ²þÁ±Èñ¡×¡Ê¿·µ¬ÁõÈ÷¹ØÆþ¡¦³«È¯¡Ë¤È¡ÖÀïÎÏ±¿±ÄÈñ¡×¡Ê¿Í·ïÈñ¤Ê¤ÉÆü¾ïÅª·ÐÈñ¡Ë¤ÎÇÛÊ¬¤ÎÊÑ²½¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤³¤í¿Í·ïÈñ°µÎÏ¤Î¹â¤Þ¤ê¤ÇËÉ±ÒÎÏ²þÁ±ÈñÈæÎ¨¤Ï29.1¡ó¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2026Ç¯¤ÎËÉ±ÒÎÏ²þÁ±Èñ¤ÏÁ°Ç¯Èæ11.9¡óÁý¤ÎÌó20Ãû¥¦¥©¥ó¤ËÃ£¤·¡¢ÀïÎÏ±¿±ÄÈñ¤Î5.8¡óÁý¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ËÉ±ÒÎÏ²þÁ±ÈñÈæÎ¨¤Ï¹ñËÉÍ½»»¤Î30¡ó°Ê¾å¤Ø¤È²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î°µÎÏ¤ò¤à¤·¤íµ¡²ñ¤È¤·¡¢´Ú¹ñ¤¬¡ÖËÉ±ÒÎÏ¤Î¹½Â¤Åª¶¯²½¡×¤ØÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
2015¡Ý2026Ç¯´Ú¹ñËÉ±ÒÍ½»»¡ÊÆüËÜ±ß´¹»»³Û¡Ë¤Î¿ä°Ü¡Ê½Ð½ê¡§´Ú¹ñ¹ñËÉÉô¡¢É®¼ÔºîÀ®¡Ë
´Ú¹ñ¤¬Í½»»¤òÍ¥ÀèÇÛÊ¬¤·¤¿3Ê¬Ìî¤È¤Ï
¡¡Áý³Û¤µ¤ì¤¿2026Ç¯ÅÙ¤ÎËÉ±ÒÎÏ²þÁ±Èñ¤Ï¡¢3¤Ä¤ÎÍ¥ÀèÊ¬Ìî¤Ë½¸ÃæÇÛÊ¬¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âè1¤Ë¡¢´Ú¹ñ·¿3¼´ÂÎ·Ï¤Ø¤ÎÅê»ñ¡Ê8.8Ãû¥¦¥©¥ó¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö3¼´ÂÎ·Ï¡×¤È¤Ï¡¢¥¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¡ÊÀèÀ©ÂÇ·â¡Ë¡¢´Ú¹ñ·¿¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò¡¢ÂçÎÌ±þÄ¨ÊóÉü¤«¤é¤Ê¤ë¡£½¾Íè¤ÏÊÆ·³¤Î³ÈÂçÍÞ»ß¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¿³Ë¡¦¥ß¥µ¥¤¥ëÂÐ±þ¤ò¡¢´Ú¹ñÆÈ¼«¤Ç´°·ë¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëÂÎ·Ï¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡¦·Þ·â¥ß¥µ¥¤¥ë¡¦Àø¿å´Ï¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤¼êÃÊ¤òÌÖÍå¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ø¤Î½¸ÃæÇÛÊ¬¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤è¤ëÂÐËÌÍÞ»ß¤ÎÆÈ¼«²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡£
¡¡Âè2¤Ë¡¢¹Ò¶õµ¡Ê¬Ìî¤ÎÍ½»»Áý²Ã¡Ê2.4Ãû¥¦¥©¥ó¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢KF-21¥Ü¥é¥á¡Ê¹ñ»ºÀïÆ®µ¡¡Ë¤Î½éÎÌ»ºÃå¼ê¤¬¸£°ú¤·¤¿¡£2030Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤Ë120µ¡°Ê¾å¤òÇÛÈ÷¤·¡¢ÊÆ¹ñÀ½ÁõÈ÷¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤òÁêÂÐÅª¤ËÄã¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¡ÖÊÆ¹ñÀ½Éð´ï¹ØÆþÁý²ÃÍ×µá¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ò¾ÄÍ¾ÃÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè3¤Ë¡¢AI´ðÈ×Í¡¦Ìµ¿ÍÊ£¹çÀïÆ®ÂÎ·Ï¤Ø¤Î³ÈÂç¡Ê2161²¯¥¦¥©¥ó¡Ë¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Î¶µ·±¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¿Í¸ý¸º¾¯¤ÇÊ¼ÎÏºï¸º¤¬ÉÔ²ÄÈò¤Ê´Ú¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢AI¡¦Ìµ¿ÍÂÎ·Ï¤Ë¤è¤ëÀïÎÏÂåÂØ¤Ï¹½Â¤Åª²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡£
2026Ç¯´Ú¹ñËÉ±ÒÍ½»»¤Î¹½Â¤¤ÈËÉ±ÒÎÏ²þÁ±Èñ¤ÎÇÛÊ¬¡Ê½Ð½ê¡§´Ú¹ñ¹ñËÉÉô¡¢É®¼ÔºîÀ®¡Ë
ÊÆ¹ñ¤Ø¤Î½¾Â°¤òÈò¤±¡¢¸ò¾ÄÈ¯¸ÀÎÏ¤Î³ÎÊÝ¤òÁÀ¤¦
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê»ñÍ¥Àè½ç°Ì¤«¤é¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÆ±ÌÁÀ¯ºö¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ú¹ñ¤ÎÂÐ±þÊý¸þÀ¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Î2026Ç¯ËÉ±ÒÍ½»»¤òÀººº¤¹¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎNSS¤¬ÌÀ¸À¤·¤¿¡ÖÉÙÍµ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿Æ±ÌÁ¹ñ¤¬¼«¹ñÃÏ°è¤ËÂÐ¤¹¤ë°ì¼¡ÅªÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤ò°ìÄêÄøÅÙ¼õ¤±Æþ¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢Áý³ÛÊ¬¤ò¡ÖÊÆ¹ñ°ÍÂ¸¤Î¿¼²½¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼«¼çÇ½ÎÏ¤Î¶¯²½¡×¤Ø¤È¿¶¤ê¸þ¤±¡¢¼«Î©¤Î·Àµ¡¤È¤·¤ÆºÆÇ§¼±¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¶¼°ÒÂÐ±þ¤Ë¤ª¤±¤ëÆ±ÌÁÉéÃ´³ÈÂç¤È¤¤¤¦ÊÆ¹ñ¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤Ï¹çÃ×¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Àï»þ¤ÎºîÀïÅýÀ©¸¢Å¾´¹¡¦µ»½Ñ¼«Î©¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅê»ñ¤È¤·¤ÆÍ½»»¤òÀß·×¤·¡¢´°Á´¤ËÊÆ¹ñ¤Î°Õ¿Þ¤Ë½¾Â°¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¡¢º£¸å¤Î¸ò¾ÄÈ¯¸ÀÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î³°°µ¤òËÉ±Ò»º¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿¿¨ÇÞ¤Ë
¡¡ËÉ±ÒÍ½»»¡¢ÆÃ¤ËËÉ±ÒÎÏ²þÁ±Èñ¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢´Ú¹ñËÉ±Ò»º¶È¤ËÊ£¹çÅª¤ÊÇÈµÚ¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤ºÆâ¼û³ÈÂç¤¬À¸»º´ðÈ×¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£KF-21¡Ê´Ú¹ñ¹Ò¶õ±§Ãè»º¶È¡áKAI¤¬À½Â¤¡Ë¡¢K-2Àï¼Ö¡Ê¸½Âå¥í¥Æ¥à¡Ë¡¢K-9¼«ÁöË¤¡Ê¥Ï¥ó¥Õ¥¡¡Ë¡¢Å·µÝ¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÊLIGNEX1¡Ë¤Ê¤É¡¢¼çÍ×»ö¶È¤Ï¹ñ»º¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÉ±ÒÎÏ²þÁ±Èñ20Ãû¥¦¥©¥ó¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬¹ñÆâ´ë¶È¤ØÈ¯Ãí¤µ¤ì¤ë¹½Â¤¤Ç¤¢¤ë¡£´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡ÖËÉ»ºÃÏ°èÏ¢·È¡¦À¸ÂÖ·Ï´ðÈ×¹½ÃÛ¡×´ØÏ¢Í½»»¤òÇÜÁý¤·¡¢Ãæ¾®¤ÎËÉ±Ò´ØÏ¢´ë¶È¤Î°éÀ®¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤Ï¡¢Í¢½Ð¶¥ÁèÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¤ÎËÉ±Ò»º¶ÈÍ¢½Ð¤Ï2021Ç¯¤Î73²¯¥É¥ë¤«¤é2022Ç¯¤Ë173²¯¥É¥ë¤ØµÞÁý¤·¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¹ñºÝÊ¿ÏÂ¸¦µæ½ê¡ÊSIPRI¡Ë¤ÎÅý·×¤ÇÀ¤³¦¥·¥§¥¢2.2¡ó¡Ê10°Ì·÷¡Ë¡¢NATO¸þ¤±¥·¥§¥¢6.5¡ó¡ÊÊÆ¹ñ¤Ë¼¡¤°2°Ì¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢2025Ç¯7·î¤Î¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡ÖK-2Àï¼Ö2¼¡·ÀÌó¡×¡Ê65²¯¥É¥ë¡Ë¤ÏÃ±°ìÍ¢½Ð¤È¤·¤Æ´Ú¹ñ»Ë¾åºÇÂç¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâ¤Ç°ÂÄê²½¤·¤¿À¸»º¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÍ¢½Ð¤Ø¤Î¿Ê²½¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¹¥½Û´Ä¤Ë¤Ï¹½Â¤ÅªÏÀÍý¤¬¤¢¤ë¡£Æâ¼û¤ÇÎÌ»ºÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¥³¥¹¥È¤òÄã¸º¤·¡¢¼ÂÀïÇÛÈ÷¤Ç¿®ÍêÀ¤ò¼Â¾Ú¤·¤¿ÁõÈ÷¤¬Í¢½Ð»Ô¾ì¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢UAE¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¡¢Í¢½ÐÀè¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ú¹ñ¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÉð´ïÍ¢½Ð¹ñ¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎËÉ±ÒÈñÁý³ÛÍ×µá¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤ÏºâÀ¯ÉéÃ´¤À¤¬¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤ÏËÉ±Ò»º¶È¤Î¹½Â¤ÅªÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¿¨ÇÞ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢³°Éô°µÎÏ¤ò»º¶ÈÀ®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤¿¤ÈÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¤¬¹ªÌ¯¤Ë°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿¡Ö°ÂÊÝ¤ÏÊÆ¹ñ¡¢·ÐºÑ¤ÏÃæ¹ñ¡×¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¾å¤¬¤ë
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿´Ú¹ñ¤ÎÁªÂò¤Ï¡¢Åì¥¢¥¸¥¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤«¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎNSS¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤¬¹ªÌ¯¤Ë°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÀïÎ¬ÅªÛ£ËæÀ¡×¤òµö¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÊÆ¹ñ¤Î°Õ»×¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£½¾Íè¡¢´Ú¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤È¤Î¶¯¸Ç¤ÊÆ±ÌÁ´Ø·¸¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î·ÐºÑ´Ø·¸¤ò¿¼²½¤µ¤»¡¢¡Ö°ÂÊÝ¤ÏÊÆ¹ñ¡¢·ÐºÑ¤ÏÃæ¹ñ¡×¤È¤¤¤¦¥Ð¥é¥ó¥·¥ó¥°¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆÃæÂÐÎ©¤Î·ã²½¤È¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¡ÖÉéÃ´¶¦Í¡×Í×µá¤Ï¡¢¤³¤ÎÛ£ËæÀ¤Î°Ý»ý¥³¥¹¥È¤òµÞÂ®¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£´Ú¹ñ¤¬ÁªÂò¤·¤¿¡Ö¼«¼ç¹ñËÉÇ½ÎÏ¶¯²½¡×¤Ï¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÅ¶¨°Æ¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢´Ú¹ñ·³¤ÎÀïÎÏ¸þ¾å¤Ï¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ´Ú¹ñ¤¬¡ÖË¾¤Þ¤Ê¤¤Ê¶Áè¡×¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤ë¡£
¸¶ÀøÊÝÍ¤Ï¡ÖÄ«Á¯È¾ÅçËÉ±Ò¡×¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬ÌÜÉ¸¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤º
¡¡´Ú¹ñ¤¬¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊ¼´ïÂÎ·Ï¤Ï¡¢¸¶Â§Åª¤Ë¤Ï¡ÖËÌÄ«Á¯¤Î³Ë¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë¶¼°Ò¤Ø¤ÎÂÐ¹³¡×¤òÌ¾ÌÜ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÍ×µá¤ËÈ¼¤¦´Ú¹ñ·³¤äËÉ±Ò»º¶È¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢´Ú¹ñ-ËÌÄ«Á¯´Ö¤Î·³»ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åì¥¢¥¸¥¢Á´ÂÎ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¸¼Éð¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥à¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¿Ê²½¤ÏºÇ¤â¾ÝÄ§Åª¤À¡£¼ÍÄø1000kmµé¤Î¸¼Éð4·¿¡¢²þÎÉ¤¹¤ì¤Ð¼ÍÄø5000km¤òÄ¶¤¨¤ë¸¼Éð5·¿¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼óÅÔ·÷¤ä±è³¤Éô¡¢ÆüËÜ¤ÎÁ´ÃÏ°è¤ò¤â¼ÍÄø¤Ë¼ý¤á¤ë¡£½¾Íè¤ÎÂÐËÌÄ«Á¯¸ÂÄê¤ÎÍýÍ³¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î³«È¯·Ð°Þ¤ò¼þÊÕ¹ñ¤ËÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯10·î¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎË¬´Ú¤ÎºÝ¤Ë¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¸¶»ÒÎÏ¿ä¿ÊÀø¿å´Ï¡ÊSSN¡ËÊÝÍ¿ä¿Ê¤â¡¢¤½¤Î»È¤¤Êý¤ÎÀâÌÀ¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ï½¾Íè·¿Àø¿å´Ï¤Ç¤â½¼Ê¬¤ÊÂÐËÌÄ«Á¯ºîÀïÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£¤¢¤¨¤ÆSSN¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ºîÀï³¤°è¤¬Ä«Á¯È¾Åç±è´ß¤«¤éÂè°ìÎóÅçÀþ¤ò±Û¤¨¤ÆÀ¾ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ø³ÈÄ¥¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò´Þ¤à¤Î¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎÈ¾ÅçËÉ±Ò¤È¤¤¤¦¸ÂÄêÅª¤ÊÀïÎ¬ÌÜÉ¸¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£
¡¡ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËSSN¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤ëºÝ¤Ë¡ÖÃæ¹ñ¸£À©¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¿¿°Õ¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¼þÊÕ¹ñ¤¬µ¿¤¦¤ËÂ¤ë½½Ê¬¤ÊÍýÍ³¤È¤Ê¤ë¡£
Ãæ¹ñ¡¦¥í¥·¥¢¡¦ËÌÄ«Á¯¤Ê¤É¼þÊÕ¹ñ¤«¤é¤Î¶¼°ÒÇ§¼±¤Ï¹â¤Þ¤ë
¡Ö¶¼°Ò¤È¤ÏÇ½ÎÏ¤È°Õ»×¤Î¾èÀÑ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹ñºÝÀ¯¼£¤Î´ðËÜÄêÍý¤¬¤¢¤ë¡£´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÂÐËÌÄ«Á¯¤Î¤ß¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¤¬¡¢¼þÊÕ¹ñ¤Î¶¼°ÒÇ§¼±¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÉ½ÌÌÅª°Õ¿Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Âºß¤¹¤ë¹¶·âÇ½ÎÏ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¡£°èÆâ°ÂÊÝ´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î°Õ»×¤ÈÇ§¼±¤Î¥º¥ì¤ÏÉÔ°ÂÄêÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¦¤ë¡£
¡¡¤è¤Ã¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤ÎËÉ±ÒÎÏÁý¶¯¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÍ×µá¤Ë±þ¤¸¤ë·Á¤Ê¤¬¤é¡¢¼þÊÕ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¹¶ÀªÅª¥·¥°¥Ê¥ë¡×¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢³¤¶õ·³¡¢¥ß¥µ¥¤¥ëÀïÎÏ¤Ë¤è¤ëA2/AD¡ÊÀÜ¶áÁË»ß¡¦ÎÎ°èµñÈÝ¡ËÀïÎ¬¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬ÅöÁ³¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥í¥·¥¢¤ÏËÌÄ«Á¯¤Ø¤Î·³»öµ»½ÑÄó¶¡¡¢Ãæ¹ñ¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°èÆâ¤ÎÀïÎÏ¥Ð¥é¥ó¥·¥ó¥°¤ò»î¤ß¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£ËÌÄ«Á¯¤Ï½¾Íè·¿ËÉ±Ò¤¬ÆÈ¼«¤Ç¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢ÀèÀ©³Ë»ÈÍÑ¥É¥¯¥È¥ê¥ó¤Î¶¯²½¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢ICBM¡ÊÂçÎ¦´ÖÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ë¤ÎÀºÌ©²½¡¢SLBM¡ÊÀø¿å´ÏÈ¯¼ÍÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡ËÅëºÜ¸¶Àø³ÎÊÝ¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡ÖÆ±ÌÁ¹ñ¤ÎËÉ±ÒÈñÁý³Û¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÆ¹ñÉéÃ´¤ò·Ú¸º¡×¤·¤¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬³ð¤Ã¤Æ¤âÅì¥¢¥¸¥¢Á´ÈÌ¤Î°ÂÄêÀ¤ÏÂ»¤Ê¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ï¤½¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤«¤éÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÍ×µá¤Ë½¾¤¨¤Ð¼þÊÕ¹ñ¤Î¶¼°ÒÇ§¼±¤ò¹â¤á¤ë¡£½¾¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÆÈ¼«ËÉ±Ò¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌµÏÀ¡¢Æ±ÌÁ´Ø·¸¤¬ÍÉ¤é¤°¡£ÊªÍý³Ø¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¹ñºÝ´Ø·¸¤Ë¤â¡ÖºîÍÑ¡¦È¿ºîÍÑ¤Î¸¶Íý¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£º£¸å¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î°ÂÄê¤ò¤É¤¦ÊÝ¤Ä¤«¡¢¹©É×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¡ÖGDP5¡ó¤ÎËÉ±ÒÈñ¡×Í×µá¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«¼çËÉ±ÒÇ½ÎÏ¶¯²½¤òÁªÂò¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼¨º¶¤¹¤ëÅÀ¤¬Â¿¤¤¡£
ÆüËÜ¤ÏËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤È»º¶È´ðÈ×³È½¼¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¹¥µ¡¤Ë
¡¡Âè1¤Ë¡¢ËÉ±Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÆ¹ñ°ÍÂ¸¤Î¸Â³¦¤òÇ§¼±¤¹¤ëÉ¬Í×À¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÆ±ÌÁ¹ñ¤ÎËÉ±ÒÈñÁý³ÛÍ×µá¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÃ±ÆÈÃá½ø°Ý»ý¤Î½ªßá¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£´Ú¹ñ¤¬ËÉ±ÒÎÏÁý¶¯¤òÂÐËÌÄ«Á¯ÍÞ»ß¤Î¼«Î©²½¤È¤·¤ÆºÆÇ§¼±¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤âÅì¥·¥Ê³¤¡¦ÂæÏÑ³¤¶®¤Ë¤ª¤±¤ë°ì¼¡ÅªËÉ±ÒÀÕÇ¤¤òºÆÇ§¼±¤·¡¢¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤òÁá´ü¤Ë´°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤è¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¡¦°ÕµÁ¡¦Êý¸þÀ¤òÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¡¢¹ñÌ±¤È¶¦Í¤¹¤ëÅØÎÏ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡Âè2¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÇ½ÎÏ¹½ÃÛ¤ËÆÈ¼«À¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¹ñ»ºÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢ÀïÆ®µ¡³«È¯¤ä¸¶»ÒÎÏÀø¿å´ÏÊÝÍ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ø¤Î°ÍÂ¸·Ú¸º¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï¡¢ºÇ¶á¡ÖÈ´ËÜÅª¤ÊËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼ç¤Ê¹¶·â¼êÃÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÆ±ÌÁ´Ø·¸¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ê¤É¤ò´Þ¤ó¤Ç¤Î·èÄê¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ºòº£¤ÎÀ¤³¦¾ðÀª¤ò´Õ¤ß¤ë¤ÈÆüËÜ¤¬ÄÉµá¤¹¤ëËÉ±ÒÎÏ¤Î¡Ö¶¯¿ÙÀ¡×¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡Âè3¤Ë¡¢ËÉ±ÒÍ½»»Áý³Û¤¬¤â¤¿¤é¤¹·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤Î¶ËÂç²½¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤âËÉ±ÒÍ½»»Áý³Û¤ËÈ¼¤¤ËÉ±Ò»º¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Æâ¼û»Ô¾ì¤Ç¤ÎÄã¤¤Íø±×Î¨¡¢Í¢½Ð¡ÊÁõÈ÷°ÜÅ¾¡Ë¤Ø¤Î²áÅÙ¤ÊÀ©¸Â¤ÏËÉ±Ò»º¶È¤ÎÂÎ¼Á²þÁ±¤òË¸¤²¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ë¡£ËÉ±Ò»º¶È¤Î¸úÎ¨À¸þ¾å¤òÈ¼¤¦À®Ä¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬ÌÜ»Ø¤¹ËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Îº¬´´¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£
¡¡·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬º£¸å¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤Ï¡¢ËÉ±ÒÈñÁý³Û¤Î¡Ö¼ÁÅªÀß·×¡×¤Ç¤¢¤ë¡£Ã±¤Ê¤ëÊÆ¹ñÀ½ÁõÈ÷¤Î¹ØÆþÁý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¡¹ñ»º³«È¯¤Ø¤ÎÇÛÊ¬³ÈÂç
¢ËÉ±Ò»º¶È¤ÎÍ¢½Ð´Ä¶À°È÷
£ÃÏ°è°ÂÄê¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿ÃÏ°èÆâ¤ÎÆ±»Ö¹ñ¡¢Îã¤¨¤Ð´Ú¹ñ¤È¤ÎËÉ±Ò¶¨ÎÏ¤ÎÀ©ÅÙ²½
¡¡¤³¤Î3¤Ä¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤ëÀïÎ¬Åª¤ÊÍ½»»ÊÔÀ®¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¤¬¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢³°Éô°µÎÏ¤ò¼«Î©¤Î·Àµ¡¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¡Ö¤·¤¿¤¿¤«¤µ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤â¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÍ×µá¤òÃ±¤Ê¤ëÉéÃ´¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤È»º¶È´ðÈ×³È½¼¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¹¥µ¡¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤Ù¤»þ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
É®¼Ô¡§Íû ÁêÐò