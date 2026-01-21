青森県の酸ケ湯では、今日21日午前6時の積雪が403センチとなり、今シーズン全国で初めて4メートル以上になりました。25日(日)頃にかけて強い寒気が居座るため、日本海側を中心にさらに積雪が増えるでしょう。

青森県の酸ケ湯で積雪4メートル以上

今日21日午前6時に、青森県の酸ケ湯で積雪が403センチに達し、今シーズン全国で初めて4メートル以上になりました。



昨シーズン初めて積雪が4メートル以上になったのは1月2日で、酸ケ湯でした。積雪観測を行っているアメダスの中では観測史上最も早い記録です。





日本付近は25日(日)頃にかけて上空の強い寒気の流れ込みが続き、山沿いを中心に積雪が急増するでしょう。太平洋側でも大雪になる所があり、最新の気象情報や交通情報を確認してください。

雪道運転 万が一に備えての安心グッズ

雪道運転をする場合、立ち往生など万が一に備えて、次のものを用意しておくと安心です。



(1)防寒着やカイロ、毛布など暖をとるもの

暖房がとまってしまった際の車内温度の低下に備えましょう。

(2)飲料水や非常食、モバイルバッテリー、簡易トイレ、懐中電灯

長時間、車内で過ごすことや夜間のトラブルを想定して準備しておきましょう。

(3)ブースターケーブル、 牽引ロープ、タイヤチェーン

バッテリー上がりの際に使用するブースターケーブルや発進不能になったときの脱出に役立つ牽引ロープもあると良いでしょう。スタッドレスタイヤだけでは対処しきれないほどの積雪にも対処するため、タイヤチェーンもあると役立ちます。

(4)軍手、ゴム手袋、長靴、スコップ

除雪ができるものを準備しておきましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。



雪道を運転する際は、もしものときに役立つグッズをクルマに積んでおくようにしてください。加えて、出かける前に燃料が十分にあることを確認しましょう。ただし、気象情報や交通情報を確認し、大雪や猛吹雪が予想される場合は、外出の予定を変更したり、移動手段を変更したりすることも検討してください。