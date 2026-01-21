２０２４年に放送されたフジテレビ系月９ドラマ「海のはじまり」で注目を集めた子役・泉谷星奈（らな）が、大人っぽい巻き髪ヘアを見せた。

２１日までに自身のインスタグラムを更新し「伸びたところをちょこっとカット」したという。「今回もヘアアレンジが可愛かったです」と大満足のよう。「＃泉谷星奈 ＃小学２年生」とハッシュタグをつけた。

ロングヘアを巻き、ポンパドールに。流した前髪もレディーな雰囲気だ。

雰囲気ガラリの美少女っぷりと、成長にフォロワーはびっくり。「どこの美人さんかと思ったらぁ。らなちゃんでした。かわよ」「どんどんお姉さんになっていきますね」「星奈ちゃん可愛すぎる！ほんっと天使！」「ほんとに美人さんだね」「天使すぎる」と絶賛した。

泉谷は「海のはじまり」で、主演の目黒蓮演じる月岡夏の娘・南雲海役を熱演して話題に。その後もミュージカル「ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ」や映画「隣のステラ」「はたらく細胞」などに参加。今月８日にスタートした読売テレビ制作の日本テレビ系ドラマ「身代金は誘拐です」（木曜・後１１時５９分）に、主人公夫婦の次女・詩音役で出演している。