»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡ÖÀÜ¸«¡×¤Ë±þ¤¸¤¿¡Ä¡ªÌÌ²ñ¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤È¡¢Ë¡Äî¤È¤Ï¡Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¡×¡ÚÎëÌÚ¥¨¥¤¥È»á¤Î¶ÛµÞ´ó¹Æ¡Û
¡Ö°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê½Æ·â»ö·ï¡×¤ÎÈ½·è¸øÈ½¤ò£±½µ´Ö¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿2026Ç¯£±·î14Æü¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÎëÌÚ¥¨¥¤¥È»á¤¬»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¡Ê45ºÐ¡Ë¤ËÀÜ¸«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÌÌ²ñ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¿»³¾åÈï¹ð¤¬¡¢»á¤Ë¤Î¤ß±þ¤¸¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡½¡½¡£
2·î2ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¸½Âå¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»³¾åÈï¹ð¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¥¨¥¤¥È»á¤Î¥¹¥¯¡¼¥×µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÌÌ²ñ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤ò»á¤¬¶ÛµÞ´ó¹Æ¤·¤¿¡£
¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤È¤ÎÀÜ¸«¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¿ÍýÍ³
¡Ö°Ê²¼¤ÎÆþÌç»¥¤ÎÊý¤ÏÌÌ²ñ¸¡ºº¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¤ª¿Ê¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤½¤¦½ñ¤«¤ì¤¿ÌÌ²ñ°ÆÆâ·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¡¢²«¿§¤¯¡Ö¡¡×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤Î¾×·âÅª¤Ê»ö·ï¤«¤é3Ç¯È¾¤â¤Î´Ö¡¢Êú¤¤Ä¤Å¤±¤¿»×¤¤¤¬³ð¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»³¾åÅ°Ìé¤ÈÄ¾ÀÜ¡¢ÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
2022Ç¯7·î8Æü¤Ëµ¯¤¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê½Æ·â»ö·ï¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯12·î18Æü¤Ë¸¡»¡¤«¤éÌµ´üÄ¨Ìò·º¤Îµá·º¤ò¼õ¤±¤¿»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¡Ê45ºÐ¡Ë¡£ÆàÎÉÃÏºÛ¤Ç¤ÎÈ½·è¸øÈ½¤ò1½µ´Ö¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿1·î14ÆüÁáÄ«¡¢»ä¤ÏÄ«°ìÈÖ¤ÇÂçºå¹´ÃÖ½ê¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
Âçºå¹´ÃÖ½ê¤Ïº£Ç¯1·î¤Ë·ú¤ÆÂØ¤¨¹©»ö¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¼ýÍÆÅï6Åï¤Ë²Ã¤¨¡¢ÌÌ²ñ¼¼¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¥³¥¢Åã¤Ê¤É¤¬¿·Àß¤µ¤ì¡¢ÌÌ²ñ¼õÉÕ½ê¤â¹¤¯³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¼õÉÕ¤ÎÉ®µÂæ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¿½¹þ½ñ¤ËÉ¬Í×»ö¹à¤ò½ñ¤¯¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÌ¤·è¹´¶Ø¼Ô¡×¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¡¢Èï¼ýÍÆ¼Ô»áÌ¾Íó¤Ë¤Ï¡Ö»³¾åÅ°Ìé¡×¤ÈµºÜ¡£¿½¹þ¿ÍÍó¤Ë»ä¤Î»áÌ¾¤È½»½ê¤òµÆþ¤·¡¢¡Ö´Ø·¸¡×¤ä¡ÖÌÌ²ñ¤ÎÌÜÅª¡×¤ÎÍó¤òËä¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
ÌÌ²ñ¼õÉÕ»þ´Ö¤ÎÄ«8»þÈ¾¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼õÉÕ¤Ë¡ÈÖÆþÌç»¥¤ÈÌÌ²ñ¿½¹þ½ñ¤ò½Ð¤¹¡£ÌÌ²ñ°ÆÆâ¤ÎÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÈÖ¹æ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤é¡¢ÌÌ²ñ¤Î¤¿¤á¤Î¸¡ºº¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£»³¾åÈï¹ð¤¬ÀÜ¸«¤Ë±þ¤¸¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¡¢·Ç¼¨ÈÄ¤Ë»ä¤Î¡Ö¡¡×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤Ï´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¹´ÃÖ½ê¤ÇÀÜ¸«¤Î¿½¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢»³¾åÈï¹ð¤Ï°ìÅÙ¤â±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èï¹ð¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÎÀÜ¸«¤ò°ìÎ§¤ËÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡ÖºÛÈ½°÷¤ËÍ½ÃÇ¤òÍ¿¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¤½¤ì¤¬ÊÛ¸î¿Í¤«¤é¹ð¤²¤é¤ì¤¿ÀÜ¸«¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢°ìÉô¤Îµ¼Ô¤ÎÀÜ¸«¤Ë±þ¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸øÊ¿À¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤ÎÍýÍ³¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤â¡ÈÀÜ¸«¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯Äã¤¤¤À¤í¤¦¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌÌ²ñ¼¼¤Ë¸½¤ì¤¿»³¾åÈï¹ð¤ÎÍÍ»Ò
¤À¤¬¤³¤ÎÆü¡¢·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¤Ï¡Ö¡¡×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»³¾åÈï¹ð¤¬»ä¤Ë²ñ¤¦°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤À¡£
¿´Â¡¤Î¸ÝÆ°¤¬Áá¤Þ¤ë¡£ÃÏ¤ËÂ¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÌÌ²ñ¸¡ºº¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
·¸°÷¤ËÂ¥¤µ¤ì¤Æ¥í¥Ã¥«¡¼¤Ë³ó¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤òÍÂ¤±¡¢¥Î¡¼¥È¤È¥Ú¥ó¤Î¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¶âÂ°ÃµÃÎµ¡¤òÄÌ¤ë¡£¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç¥³¥¢Åã3³¬¤Ø¾å¤¬¤ê¡¢·¸°÷¤Ë¼õÉÕÉ¼¤òÅÏ¤¹¤È¡Ö12ÈÖÌÌ²ñ¼¼¡×¤ØÆþ¤ë¤è¤¦¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
ÌÌ²ñ¼¼¤Î¥É¥¢¤ò¥Î¥Ã¥¯¤·¤Æ³«¤±¤ë¡£Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¡££¶¾ö¤Û¤É¤Î¹¤µ¤ÎÉô²°¤Î¤Á¤ç¤¦¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ¤Ç»ÅÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÄ¤Î²¼Â¦¡¢¶ä¿§¤Î¶âÂ°ÈÄ¤Ë¤ÏºÙ¤«¤¤·ê¤¬³«¤±¤Æ¤¢¤ê¡¢¸þ¤³¤¦Â¦¤ËÀ¼¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌÌ²ñ¼¼¤Î¤Ê¤«¤ò´Ñ»¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¸½¼Â¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¤«¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤Ï¤³¤ÎÉô²°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÆàÎÉÃÏºÛ¤Ç¤ÎËµÄ°ÀÊ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¿Èà¤Ï¡¢É½¾ð¤¬Ë³¤·¤¯¡¢Ã¸¡¹¤È¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£Ä¾ÀÜÌÌ²ñ¤·¤¿¤È¤¡¢¤É¤ó¤ÊÉ½¾ð¤äÀ¼¤Ç»ä¤ËÀÜ¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ·ºÌ³´±¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤¬¸½¤ì¤¿¡£²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¼ê¾û¤È¹øÆì¤Ï¤Ê¤¤¡£Ë¡Äî¤ÈÆ±¤¸¼ê¾û¤È¹øÆì»Ñ¤ÎÈà¤ò¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤Î»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ë¡Äî¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ï°ã¤Ã¤ÆÄ¹¤¯¿¤Ó¤¿È±¤ò·ë¤Ã¤Æ¤Ï¤ª¤é¤º¡¢¶»¤Î¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¿â¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìµ»ö¤Ë»³¾åÈï¹ð¤¬¸½¤ì¤Æ¡¢°ÂÅÈ¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¡£
Ë¡Äî¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤Ã¤¿°õ¾Ý
·ºÌ³´±¤¬¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤¿¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï20Ê¬¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë°ìÎé¤·¡¢°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿¡£
¡½¡½ËÜÆü¤ÏÀÜ¸«¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡Ö¤¤¤¨¡×
¤½¤¦Ã»¤¯Åú¤¨¤¿»³¾åÈï¹ð¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¡¢Ë¡Äî¤Ç¸«¤¿°õ¾Ý¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²¿¤«¤éÏÃ¤»¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤³¤Î¾ì¤ËÍè¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»ä¤Î¸ý¤«¤é½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤À¤Ã¤¿¡£
¡½¡½Å°Ìé¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤¼»ä¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤½¤ì¤Ï¡Ä¡Ä¡×
¤½¤¦¤·¤Æ¡¢»³¾åÈï¹ð¤È¤ÎÀÜ¸«¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Íâ½µ·îÍËÆü¡Ê1·î19Æü¡Ë¤Ë¤âºÆ¤ÓÀÜ¸«¤·¤ÆÈà¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
»³¾åÈï¹ð¤Ï¤Ê¤¼¡¢»ä¤ÎÀÜ¸«¤Ë¤Î¤ß±þ¤¸¤¿¤Î¤«¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¤³¤Î»ö·ï¤ÈºÛÈ½¤ÎËÜ¼Á¤òÉ½¤¹¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢£²·î£²ÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©¸½Âå¤Ç¾ÜÊó¤¹¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¡Ö»³¾åÅ°Ìé¤Î°ÂÇÜ¸µ¼óÁê»¦³²¡×¤¬¡ÖÅý°ì¶µ²ñ¤Î²ò»¶Ì¿Îá¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÏÂç´Ö°ã¤¤¡Ä¡ÖÈÈ¿Í¤Î»×¤¦ÔäÏÀ¡×¤Î¡ÉÏÀÍýÅªÇËÃ¾¡É¤È¤Ï
