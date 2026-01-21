｢無理なく続けられる健康習慣｣を探している人に吉報!江崎グリコの｢BifiXヨーグルト｣から、日本初となる“安静時のエネルギー消費の向上”と“体脂肪の低減”をWでサポートする機能性表示食品【BifiXヨーグルトα(アルファ)】が新登場。1月27日にドリンクタイプ〈やさしい甘さ･低脂肪〉がECサイトで先行発売。続く3月2日には、全5品が全国のスーパーやコンビニ、ドラッグストアで展開されます。

タンサ®脂肪酸に着目したBifiXブランドからさらに進化

【BifiXヨーグルトα(アルファ)】は、腸内で“タンサ®(短鎖)脂肪酸”を生み出すことで知られるBifiXブランドの新ライン。今回は特にBMIが高めの方に向けて、より実感しやすいアプローチを目指して開発されました。

ポイントは以下2点。

■安静時のエネルギー消費を高める

■体脂肪の低減をサポートする

腸内のビフィズス菌と短鎖脂肪酸を増やすことで、BMIが高めの方の日常のエネルギー代謝の一部である安静時のエネルギー消費の向上と、BMIが高めの方の内臓脂肪と体脂肪の低減をサポートする機能が報告されている｢ビフィズス菌BifiX(B. lactis GCL2505)｣と｢イヌリン(食物繊維)｣を配合。主原料は国産乳製品を使用(※1)したシンプルな配合で、乳のコクが楽しめて酸味もまろやかな味わいです。

運動が苦手な人や、忙しくて生活リズムが整いにくい人でも、日々の習慣に取り入れるだけで“代謝の土台”を整えられるのが魅力です。

※1 主原材料名:＜やさしい甘さ･低脂肪＞、＜甘くない砂糖不使用･低脂肪＞生乳(国産)、＜やさしい甘さ･脂肪ゼロ＞乳製品(国内製造)

グラビアチャンピオンVOL.11発売♡谷口愛季が魅せる櫻坂46特集

座っている間も動いている間も。Wで効く!?

Wの効果 その1｢安静時のエネルギー消費の向上｣

｢安静時エネルギー消費｣とは、静かに座っているなど安静にしている時に消費されるエネルギーのことで、実は1日の総消費エネルギーの約60％も占めています(※2)。しかし、安静時エネルギー消費は加齢とともに低下すると言われており、太りにくいカラダづくりを目指すには食事管理や運動の他、安静時エネルギー消費を高めることも重要です。

BMIが高め(25以上30未満)の健常な成人男女44名を対象にしたヒト試験の結果、ビフィズス菌BifiX100億個とイヌリン(食物繊維)5gを4週間継続摂取した群は、プラセボ摂取群より安静時のエネルギー消費量が増加しました。試験で向上された安静時のエネルギー消費量を運動に換算すると、1日当たり84.4~101.8kcalは、1800~3300歩の歩数として、18~33分間の散歩に相当します(※3)。

※2 Horton ES. Am J Clin Nutr. 1983, 38, 972-977.

※3 厚生労働省｢健康日本21(第2次)の推進に関する参考資料｣より

Wの効果 その2｢体脂肪の低減｣

BMIが高め(23以上30未満) の健常な成人男女120名を対象にしたヒト試験の結果、ビフィズス菌BifiX100億個とイヌリン(食物繊維)2gを12週間継続摂取した群は、プラセボ摂取群より腹部内臓脂肪と腹部総脂肪が低減しました。

ラインナップは全5品。ライフスタイルに合わせて選べる

BifiX ヨーグルトα ドリンクタイプ〈やさしい甘さ･低脂肪〉100g

BifiX ヨーグルトα ドリンクタイプ〈やさしい甘さ･脂肪ゼロ〉100g

BifiX ヨーグルトα ドリンクタイプ〈甘くない砂糖不使用･低脂肪〉100g

BifiX ヨーグルトα 個食タイプ〈やさしい甘さ･低脂肪〉100g

BifiX ヨーグルトα 個食タイプ〈甘くない砂糖不使用･低脂肪〉100g

先行発売されるドリンクタイプは、｢やさしい甘さ｣｢低脂肪｣「飲みやすい｣の三拍子がそろった、毎日続けやすい仕上がり。

3月には、カップタイプや味違いなど、全5品が登場予定。朝食に、仕事の合間に、トレーニング後に…と、シーンに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

“無理しない健康習慣”を求める人に寄り添うヨーグルト

｢体脂肪を減らしたい｣｢代謝を上げたい｣そんな願いを抱えながらも、ハードな運動や厳しい食事制限は続かない。そんな現代人のリアルに寄り添うように誕生したのが、今回の【BifiXヨーグルトα(アルファ)】。

毎日のルーティンにそっと加えるだけで、体の内側から変化をサポートしてくれる心強い存在になりそうです。