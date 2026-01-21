プロ野球・DeNAの筒香嘉智選手が今季のキャプテンに決まったことが20日発表されました。

この日、自身初の12球団監督会議に出席した相川亮二監督がその理由を明かしました。

「彼が今までキャプテンをやっていた時期もありますし、もう一度彼のキャプテンを僕は1年半くらいしか彼と一緒に戦ってないですけど、彼の姿、チームとしての戦う姿が素晴らしいキャプテンシーを持ってチームを引っ張ってくれると感じた」と話します。

前任の牧秀悟選手は2年間キャプテンを務め、2024年シーズンはリーグ3位から下克上で日本シリーズ制覇を果たしました。「牧は牧で素晴らしいキャプテンとしての姿ではあった」とたたえる相川監督。それでも「もう一度筒香のそういった姿をみんなに、チームとして引っ張っていって欲しくお願いしました」と語りました。

「彼の野球をやってる姿、野球への取り組み、勝つためのチームを鼓舞する姿は素晴らしい。僕が見た1年半ですごくいい影響を与えていた。彼がキャプテンで引っ張ってくれれば優勝出来ると感じている」と就任初年度を新キャプテン筒香選手と迎えます。

筒香選手はキャプテン就任についてお願いされると即答で「引き受けさせてください」と答えたといいます。相川監督は「誰々のマネをしてほしいとか、こうして欲しいではなく、筒香らしくキャプテンをして欲しい」と願いを語りました。