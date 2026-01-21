大分県玖珠町長選は20日、無所属現職の宿利政和氏（63）が無投票での3選を果たした。町が直面するのは人口減少社会。人口はこの30年で約3割減り、昨年12月末で1万3449人となった。民間組織が2024年に示した「消滅可能性自治体」の一つにも、町は入った。「マンパワー不足で町づくりが滞るのを痛感している」。宿利氏は明かす。国内各地の自治体と同様に、人口減少への対策は喫緊の課題となる。

これまでの2期8年の中、宿利氏は県の施策も絡めていくつかの人口減少対策を打ってきた。町によると、行政の支援を受けた移住者は年間20〜30人で推移しているという。

移住促進策として町は昨年、都市部と町の両方で生活する「2地域居住」のお試し体験事業をスタートさせた。日本航空（JAL）と連携し、1カ月に最大4往復分の航空運賃に相当するマイレージを提供して移動を支援。リフォームした空き家を、水道光熱費込みの月3万円で貸し出す。3月末までに関東、関西から7世帯14人が1〜3カ月間、町に滞在する予定で、事業が移住者増への試金石となるか注目される。

若い世代を中心とした人口流出に、どう歯止めをかけるのか。町によると、毎年高校と大学を卒業する年頃の250〜350人が町外に転出しているという。

今月11日の「二十歳のつどい」に出席した県外で学ぶ大学生たちは取材に、「将来は分からないが、すぐには町に戻らない」と異口同音に応じた。学生の一人は「経験が積める仕事がなさそう」と理由を挙げた。

宿利氏は3期目に取り組む柱の一つに、人工知能（AI）、情報技術（IT）に対応した若者の仕事づくりと人材育成を掲げる。旧学校舎に企業7社を誘致するなど、民間活力の導入に努めた2期目の施策を進化させたい考えだ。

具体的には旧校舎に入居する企業とともに、町の若者を対象にしたIT人材育成を進めるとし、民間とのさらなる連携を見据える。若者の定住に不可欠といえる町の活性化策として、企業による実証実験の誘致にも取り組む姿勢も見せる。

こうした施策をいかに「持続可能な町づくり」に結びつけるか。手腕が問われる。（菊地俊哉）