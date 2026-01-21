村議会から不信任決議を受けた村長の辞職と、議会の自主解散に伴う熊本県球磨村長選と村議選（定数8）が20日、告示された。村長選にはいずれも無所属で、新人で元労働基準監督官の加納一郎氏（52）、新人で元県森林局長の大岩禎一氏（62）、前村長の松谷浩一氏（63）の3氏が立候補した。定数が2減となる村議選には、いずれも無所属で、前職8人、新人1人の計9人が出馬した。投開票はともに25日。

村役場で取材に応じた加納氏は「村長給料を9割カットするなどして、財政豊かな村づくりに取り組む」と話した。村が進める一勝地地区での義務教育学校の新校舎建設計画に反対し、渡地区に仮設住宅の資材を利活用した分校小学部を整備するとした。

前回に続き2度目の村長選に臨む大岩氏は渡地区で出陣式。「古里は大きな混乱の中にある。一刻も早く健全な村に戻す必要がある」と強調。「行政の現場で培った経験と、国や県などとのパイプや知見を生かし、夢を持てる村を実現する」と声を上げた。

松谷氏も渡地区で出陣式。2期目途中の昨年12月の辞職時には不出馬を明言したが、年明けに一転して出馬表明し返り咲きを期す。「村民に判断していただく。議会と連携をとりながら村民、議会、行政が一つとなって（熊本豪雨からの）復旧を進める」と訴えた。

投票は25日午前7時〜午後6時に村内5カ所であり、同8時から球磨清流学園南校舎屋内運動場で即日開票される。有権者数は2311人（19日現在、村選管調べ）。（古川剛光）