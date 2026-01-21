¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏÌîºêÅç¸µ½»¿Í¤Î»×¤¤¤ËÇ÷¤ë¡¡À¤³¦°ä»ºÉñÂæ¤Ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¡º´À¤ÊÝ¤Ç1·î30¡¢31Æü¾å±Ç¡¡¶µ²ñÊä½¤¤òµ¡¤ËÀ½ºî
¡¡À¤³¦Ê¸²½°ä»º¡ÖÄ¹ºê¤ÈÅ·ÁðÃÏÊý¤ÎÀøÉú¥¥ê¥·¥¿¥ó´ØÏ¢°ä»º¡×¤Î°ì¤Ä¡¢¸ÞÅçÎóÅç¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖÌîºêÅç¤Î½¸ÍîÀ×¡×¡£¥¥ê¥·¥¿¥ó¤¬°Ü½»¤·¤Æ¿®¶Ä¤ò¼é¤Ã¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÌµ¿ÍÅç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶Ø¶µ¤¬²ò¤«¤ì¤¿¸å¤Î1908Ç¯¤Ë¿®ÅÌ¤¬·ú¤Æ¤¿¶µ²ñ¤ÎÊä½¤¤¬¶áÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÊë¤é¤·¤ä½»Ì±¤é¤Î»×¤¤¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤¬¤Ç¤¤¿¡£Ä¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»ÔÆâ¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡À½ºî¤ÏÆ±»Ô¤ÎÀÇÍý»ÎË¡¿Í¡Ö¥¦¥£¥º¥é¥ó¡×¤È¡¢Æ±¼Ò»ö¶ÈÉôÌç¡Ö¤µ¤»¤Ü¥¬¥ì¡¼¥¸·à¾ì¡×¡£Æ±¼Ò¤¬¡¢¶µ²ñ¤ÎÊä½¤¤òÃ´¤Ã¤¿·úÀß²ñ¼Ò¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¶ÈÌ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬±ï¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡À½ºîÂ¦¤¬Ãå´ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»³ÃÏ¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µù¶È¤Ç60Ç¯Âå¤Ë650¿Í¤ò¿ô¤¨¤¿¿Í¸ý¤¬°ìµ¤¤Ë¸º¤Ã¤¿ÅÀ¡£»°¤Ä¤Î½¸Íî¤Î¤¦¤Á½®¿¹¤Ï66Ç¯¡¢Ìî¼ó¤Ï71Ç¯¤ËÌµ¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢2001Ç¯¤ËºÇ¸å¤Î1¿Í¤¬Åç¤òµî¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µ½»Ì±¤é¤Ï¡ÖÅç¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÅµ¤¤ÎÂå¶â¤¬Ê§¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö³Ø¹»Åý¹ç¤ÇÄÌ³Ø¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÍýÍ³¤ò¸ì¤ë¡£Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÃÛ¤«¤ì¤¿½¸Íî¤äÃÏ°è¤Ç¤â¡¢Êë¤é¤·¤Î´ðÈ×¤¬¤æ¤¬¤á¤Ð¿êÂà¤ÏÂ®¤¤¡Ý¡£¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤«¤é¤Ï¤½¤ó¤Ê¸½¼Â¤âÅÁ¤ï¤ë¡£
¡¡·úÀß²ñ¼Ò¡ÖÍ§·úÀß¡×¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ÏÅç¤Ë¤¢¤ê¡¢Åç¤òµî¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿ÀèÁÄ¤Ø¤Î»×¤¤¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾å±Ç¤Ï1·î30Æü¡Ê¸á¸å7»þ¡Ë¡¢31Æü¡Ê¸áÁ°11»þ¡¢¸á¸å2»þ¡Ë¡¢º´À¤ÊÝ»ÔÌÚ¾ìÅÄÄ®¤Î¤µ¤»¤Ü¥¬¥ì¡¼¥¸·à¾ì¡£½Ð±é¼Ô¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤â¡£Æþ¾ìÀé±ß¡£¥¦¥£¥º¥é¥ó¡á0956¡Ê23¡Ë8338¡£¡Ê½ÅÀî±Ñ²ð¡Ë
