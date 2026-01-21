佐賀県立有田工業高の第57回卒業制作展が20日、有田町戸杓乙の県立九州陶磁文化館で始まった。全日制の3年生と定時制の生徒、聴講生の計157人が、この1年間に取り組んだ陶磁器作品や地域おこしのアイデア商品などを紹介している。

同校は全国的にも珍しい窯業の専門課程を持つ工業高校。近年は「地域資源を生かした教育」に力を入れており、デザイン科や電気科で学んだ生徒も、地域や身の回りの課題解決につながるテーマを選び、卒業制作に取り組んでいる。機械科による展示は有田町役場で17、18日に行われた。

会場には、ろくろや絵筆を使って完成させた焼き物から、佐賀錦織の意匠を導入したスマートフォンカバー、スーパー特売日のアイデアポップやポスターまで、伝統の技も最新のデジタル技術も自由に活用した個性的な作品が並んでいる。

25日まで。入場無料。会場入り口には、同校セラミック科3年小林知史さんの作品「新緑」も展示。同作は、伝統文化に関わる人たちの公募展「第5回日本和文化グランプリ」で、全国の美大生らを上回る評価を獲得して「学生最優秀賞」に輝いた。

同館＝0955（43）3681。（糸山信）