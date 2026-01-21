佐賀県の伝統的地場産品に指定されている「鍋島緞通」の織り上げ体験会が21日から、佐賀市の織元「織ものがたり」で始まる。2月1日まで、参加者全員に少しずつ1枚のじゅうたん制作を担ってもらい、完成後に1人を抽選して贈呈する。体験の機会は多くないといい、担当者は「不器用でも大丈夫。まずは見て、触れて親しんでほしい」と参加を呼びかけている。参加費は千円。

鍋島緞通は、上質な木綿を使用した肌触りの良い敷物で、華やかな文様が魅力。発祥は江戸時代にさかのぼり、佐賀藩の御用品にもなった。

工程は、木枠に張られた縦糸に染色した織込糸を結びつけて切断。横糸を通し「締め金」という専門の道具で打ち込む。体験できるのは結びつけの作業で、縦横約45センチのツバキ文様を織り上げる。所要時間は参加者の希望などに応じて10〜30分程度を想定している。

「100人の手で織り進める」の意味で「百人一手」と銘打った今回のイベント。2012年の同社設立後、翌13年に実施して以来、2回目だ。商品制作との兼ね合いや人繰りの問題でなかなか開催が難しく、この間、体験企画は飾り用のミニサイズで数回行った程度だった。

ただ昨年7月に福岡市の百貨店で実施したところ、体験目当ての客が遠方からも訪れ、好評を博した。同社の木下由紀子さんは「地道で短時間だとあまり進まない作業。楽しんでもらえるか疑問に思っていたが、体験も大事にすべきだと実感した」と言う。

鍋島緞通は、基本サイズの畳1畳分で100万円を超え、敷居が高いイメージを持たれやすい。木下さんは「佐賀の人にこそ、身近に感じてもらいたい」と語る。4月以降、常設の体験スペースを設けることも検討している。

参加者には、和紅茶専門店「紅葉」の紅茶ティーバッグ、お菓子と特製コースター入りの「ひとやすみセット」を贈る。予約は不要。同社が入る佐賀市柳町の「旧森永家居宅」で受け付ける。体験時間は午前10時〜正午と午後1〜4時。月曜休館。織ものがたり＝0952（24）1560。（田中早紀）