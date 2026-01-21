選挙をもてあそぶ暴挙だ。どれだけ弁を弄（ろう）しても、この政治判断は理解できない。

日本維新の会代表の吉村洋文大阪府知事と副代表の横山英幸大阪市長が辞職し、2月8日投開票の衆院選に合わせて出直し選を仕掛けた。

維新の念願である大阪都構想の実現に向け、民意の後押しを得たいという。

都構想の賛否は住民投票でしか問えない。唐突な衆院選に乗じ、わざわざ知事選と市長選をする必要はない。

2人が当選しても任期は元々予定された来年4月までなので、1年後にまた選挙をしなくてはならない。

さすがに維新の中でも異論が広がる。大阪市議団から否定的な意見が多く上がり、国会議員の総会で賛成したのはわずかだった。強引なトップダウンは党内に禍根を残す可能性がある。

大阪都は、維新の母体である大阪維新の会が当初から看板政策として掲げてきた。大阪府と大阪市の二重行政をなくす手段として、大阪市を廃止し、東京都のように複数の特別区を新設する構想だ。

2015年と20年に住民投票をしたが、いずれも否決されている。

三たび実現を目指す転機となったのは昨年10月の連立政権入りだ。東京が被災する事態に備え、副首都を整備することに自民党と合意した。

大阪を想定する維新は、副首都の要件として特別区の設置を挙げている。

吉村氏は都構想に2度の反対を突き付けた民意を軽んじていないか。2度目の住民投票に知事として関わり、僅差で敗れた直後に「僕自身が挑戦することはもうない」と述べていた。

大阪がどのような都市でありたいかを決めるのは住民である。政党や首長が無理強いすべきではない。

維新の支持基盤が厚い大阪でも、ダブル選は冷ややかに受け止められているようだ。

知事選は22日に、市長選は25日に告示される。辞職表明から告示までの日数が短いこともあり、選挙戦は盛り上がりそうにない。

他の主要政党は候補者の擁立を見送った。身勝手な選挙には付き合えないという意思表示である。

こうした状況で吉村氏と横山氏が当選しても「都構想を推進することが信任された」とは言えない。

副首都構想は都制度との関連を含め、与党内で十分に検討されておらず、法案提出の見通しは立っていない。維新の動きは性急に過ぎる。

副首都に関心を持つ九州の自治体は冷静に是非を判断してもらいたい。

維新では国会議員や地方議員の不祥事が相次ぐ。今月は国民健康保険料の支払い逃れが発覚した兵庫県議ら6人が除名処分を受けた。

理屈が通らないダブル選に打って出るよりも、党内の規律を徹底し、信用回復に努めることが先決だ。