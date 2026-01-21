プロ野球の12球団監督会議が20日、東京都内で開かれた。ソフトバンクの小久保監督が就任3年目で初の座長を務め、多士済々の会議をまとめた。大役を終えると「別に緊張はしなかったけど、僕がしゃべり過ぎるので。しゃべるのは得意だけど、人に話をさせるのが苦手なので、ひとつ勉強になりました」と笑顔で振り返った。

フリートークでは昨季からファームで導入されたタイブレーク制も議論された。小久保監督は昨年の2軍監督経験者に意見を求め、メリットやデメリットを確認。「国際大会で適用しているのであれば（日本球界の）発展につながる。私は賛成です」と意見を述べた。

今春にはワールド・ベースボール・クラシック（WBC）も控え、野球への注目度は例年以上に高い。「普段はそこまで野球に興味ない方も見られる注目度の高い大会。その後のペナントレースが新たなファン獲得につながるチャンスであり、一方でいい試合ができなければピンチにもなる」と強調した。

会議では「打倒小久保裕紀」を掲げる日本ハムの新庄監督とも顔を合わせ、「（日本ハムは）投手が余っとるな」と“口撃”した。今年もプロ野球界を盛り上げ、主役は譲らないつもりだ。（小畑大悟）