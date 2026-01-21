今年デビュー50年の68歳歌手、44歳で結婚した夫が2024年にすい臓がんで他界
歌手で女優の増田惠子が、23日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
増田惠子 ＝テレビ朝日提供
今年8月でピンク・レディーとしてデビュー50年を迎える増田は現在68歳。当時は睡眠時間3時間、1日十数本の仕事をこなし、スタジオの片隅にゴザを敷いて仮眠することもあったという。
44歳で結婚するまでは食事に無頓着だったが、料理好きの夫の影響で自分で出汁をひき、「丁寧な食卓」を目指し色々なメニューを作るようになったそう。
そんな夫が、2024年にすい臓がんに。動揺する増田とは対照的に静かに余命を受け入れ、自分らしく笑顔で最期まで暮らした夫のため、自分も笑顔で丁寧な暮らしを続けることを決意したと話す。
