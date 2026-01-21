セブン、店内調理「セブンカフェ ベーカリー」メロンパンやカレーパンが30円引きに 5日間限定で全国実施
【モデルプレス＝2026/01/21】セブン‐イレブン・ジャパンでは、1月21日（水）から25日（日）の5日間、店の専用オーブンで焼いて提供する「セブンカフェ ベーカリー」から「お店で焼いた」「お店で揚げた」シリーズ全品を対象とした30円引き企画を実施。全国規模で同シリーズ全品が割引対象となるのは今回が初の試みだ。
【写真】櫻井翔「セブン‐イレブン」新CM“天海祐希オーナー”店舗でアルバイト
「セブンカフェ ベーカリー」は店舗のオーブンで仕上げに焼き上げることで、焼き立ての香ばしさと食感が楽しめる商品群。街のベーカリーに立ち寄った時のような焼き立ての香りや、本格的な味わいをコンビニで手軽に体験できると好評のシリーズだ。
今回5日限りで、対象商品がセブン‐イレブン標準価格（税抜）から一律30円引きとなる。
対象の例として、セブンカフェ ベーカリー人気No.1を誇る「お店で焼いたふんわりメロンパン」、30種類以上のスパイスをブレンドしたカレールウが自慢の「お店で揚げたカレーパン」、サクッとした食感の生地から豊かなバターが香る「お店で焼いたサクサククロワッサン」、間食やおやつにぴったりな「お店で揚げたソーセージドーナツ」、「お店で揚げたシュガードーナツ」、「お店で焼いたチョコクッキー」がある。
担当者は「がんばった自分へのご褒美として、明日への活力が湧いてくるような、心も体も満たされる至福のひと時をぜひ味わって」としている。（modelpress編集部）
実施期間：2026年1月21日（水）〜25日（日）の5日間
実施店舗：全国のセブン‐イレブン店舗
※一部の商品は取り扱い店舗限定となる
【Not Sponsored 記事】
【写真】櫻井翔「セブン‐イレブン」新CM“天海祐希オーナー”店舗でアルバイト
◆「セブンカフェ ベーカリー」とは
「セブンカフェ ベーカリー」は店舗のオーブンで仕上げに焼き上げることで、焼き立ての香ばしさと食感が楽しめる商品群。街のベーカリーに立ち寄った時のような焼き立ての香りや、本格的な味わいをコンビニで手軽に体験できると好評のシリーズだ。
今回5日限りで、対象商品がセブン‐イレブン標準価格（税抜）から一律30円引きとなる。
◆人気メロンパンやカレーパンも対象
対象の例として、セブンカフェ ベーカリー人気No.1を誇る「お店で焼いたふんわりメロンパン」、30種類以上のスパイスをブレンドしたカレールウが自慢の「お店で揚げたカレーパン」、サクッとした食感の生地から豊かなバターが香る「お店で焼いたサクサククロワッサン」、間食やおやつにぴったりな「お店で揚げたソーセージドーナツ」、「お店で揚げたシュガードーナツ」、「お店で焼いたチョコクッキー」がある。
担当者は「がんばった自分へのご褒美として、明日への活力が湧いてくるような、心も体も満たされる至福のひと時をぜひ味わって」としている。（modelpress編集部）
実施期間：2026年1月21日（水）〜25日（日）の5日間
実施店舗：全国のセブン‐イレブン店舗
※一部の商品は取り扱い店舗限定となる
【Not Sponsored 記事】