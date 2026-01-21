【経済指標】

主な米経済指標の発表はなし



【発言・ニュース】

＊ＡＤＰ雇用統計、週平均８０００人増

ＡＤＰが週次の雇用統計を発表。１２月２７日までの４週間で週平均８０００人増加した。前週分は速報値の１万１７５０人から１万１２５０人に下方修正された。



＊ナーゲル独連銀総裁

・物価安定目標に近づいている。

・財政再建が不可欠となる局面が到来。

・ＦＲＢの独立性にリスクが生じるとは思わなかった。



＊ウクライナ首席補佐官

ウクライナとロシアの和平合意に向けて進展があったと、ゼレンスキー大統領の新しい首席補佐官で元情報機関トップのブダノフ氏がスイスで開催中のダボス会議で述べた。

