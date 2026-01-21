【前後編の後編/前編からの続き】

今年のNHK大河ドラマは「豊臣兄弟！」。天下人・秀吉を支えた実弟の豊臣秀長が主役である。しかし、秀吉の死後、四半世紀を待たず豊臣家は滅亡。その驚愕（きょうがく）の理由を徳川宗家19代当主の徳川家広氏と『論争 大坂の陣』著者で近世史家の笠谷和比古氏が語り尽くす！

＊＊＊

前編では、家康が豊臣家に対して敵対的になった理由などについて、お二人の見解を聞いた。

――焼死に加えて、昔は毒殺される危険があります。徳川さんのお毒見はいないのですか？

徳川 その恐れがないですから、さすがにもういませんね（笑）。毒殺を恐れて食事を一人で取らないという将軍家の慣習も、明治維新とともになくなったそうです。ただ、最後の将軍であった徳川慶喜は、引退後も自炊をまめにしていたという話があって、「毒殺を恐れていたからではないか」と捉える専門家も多いようです。慶喜公は政治的な人物であったため、なおさら警戒していたのかもしれません。

笠谷 なにか「これは食べてはならない」という注意書きなどはないのですか。

徳川 「好き嫌いはいけません」とは言われて育ちましたよ。徳川家康が食あたりになり体調を崩して死に至ったといわれる「鯛の天ぷら」はどうなんですかと指摘する人もいるのですが、そもそもその料理を出す店は少ないですし……。

笠谷 毒殺が原因では？という臆測は、豊臣恩顧の大名であった加藤清正の急死にもあります。清正は二条城で豊臣秀頼に付き添って徳川家康と会見した3カ月後に亡くなっていますが、「秀頼のお毒見をして、毒饅頭をくらった」という説があります。

徳川 しかしながら、3カ月後というタイミングでじわじわ効果が出るように毒を調合するのは困難ですから、事実は、清正は家康と秀頼の二条城会見を成功させて、安心して死んでしまったのかもしれません。

笠谷 それは有り得ますね。緊張の糸が解けてそのまま急死した……。

大坂方は脇が甘かった

徳川 当時の年齢に15から20足したのが今の年と考えるのが的確ですから、清正は50歳プラス20で70歳。そう考えると、家康は亡くなったのが75に20足して95歳ですから、大変な長寿、つまりはこちらもいつ死んでもおかしくなかったわけです。

笠谷 そんな年齢になっても、家康はむしろお人よしだったともいえるほど、秀頼に気を使っています。あのままでは、踏ん切りがつかないまま、亡くなっていたかもしれません。

――ところが、そこで「国家安康」「君臣豊楽」という銘文が豊臣家普請の方広寺の鐘に刻まれたことが大問題になります。1614年のことです。

笠谷 家康の取り巻きの腹黒い家臣たちが目を皿のようにして文言を探し出したという「言いがかり」説が広く知られていますが、なんてことはない、豊臣家から依頼されて文面を考案した禅僧・清韓（せいかん）が自ら「両者の名前を用いた」と幕府の取り調べに答えている。当時、実名は「忌み名」と言うように、あからさまに表記することは非礼だったのですが、加えて鐘に刻印したことで、呪詛ではないかと疑いを持たれました。

徳川 大坂方は脇が甘かったというか、チェック機能が働いていなかったといえますね。

笠谷 あるいは、前もって徳川側に「このような文面を刻みます」と見せていれば、こんなことは起こらなかった。大坂の陣は起こらず、豊臣家存続もあり得たかもしれません。と考えると、豊臣家滅亡の引き金を引いたのは、博識だけれども浅慮であった清韓と言ってもいいでしょう。

「すんなり徳川家が西郷さんに江戸城を開城したのは……」

――関ヶ原の戦いから15年を経て、豊臣恩顧の猛者たちは亡くなって、子供たちの世代となり、結局のところ、大坂方に付いた大名は一人もいませんでした。真田信繁（幸村）や長宗我部盛親、毛利勝永など改易された元大名と牢人だけが秀頼の下で戦いました。

徳川 御著書『論争 大坂の陣』の最後の箇所、秀頼が淀殿らの懇願を振り切り、最後まで戦い通して死を選んだところは涙なしには読めませんでした。

笠谷 秀吉にかわいがられた大名の中で、加藤清正、浅野長政は死んでしまい、福島正則は江戸に留め置かれていましたが、他の豊臣系武将は大坂夏の陣で東軍として参加しました。黒田長政と加藤嘉明はかつて忠誠を誓った豊臣家の最期を見届けたいと強く懇願し、徳川秀忠の陣屋に詰めて、相談役やお話し相手という立場で戦況を見守っていました。

徳川 徳川20万と豊臣10万の兵力差がありましたが、夏の陣での実際の戦闘で秀忠の周りでは大変なことが起こり、彼らは戦局の危機で決定的な役割を果たすのですね。

笠谷 はい。秀忠軍は攻城軍の右翼に布陣していましたが、このとき黒田と加藤は直接戦闘には参加せず、秀忠の本陣で戦況を眺めている状態でした。しかし、家康本陣の正面に布陣した大坂方武将・毛利勝永の突撃により、前田利常や井伊直孝、藤堂高虎、細川忠興といった部隊が家康救援に回ってしまい、秀忠の本陣の旗本部隊（警備部隊）が手薄になりました。この旗本部隊は実戦経験ゼロだったのですが、この機に乗じて西軍の大野治房率いる別働部隊が秀忠本陣を狙って迂回（うかい）攻撃を仕掛けてきたのです。

徳川 秀忠の本陣が崩壊寸前に陥ったと。

笠谷 ええ。しかし、この極めて危険な局面で、秀忠の陣に控えていた黒田と加藤の二人が陣頭指揮し、彼らの働きによって、秀忠の本陣は崩壊を免れ、結果的に徳川軍の勝利に貢献しました。

徳川 なるほど。豊臣恩顧の大名が、徳川家の次の棟梁である秀忠を救うという、象徴的かつ実務的な大功を立てたわけですね。

――結局、その後、秀頼が徹底抗戦を唱えて、大坂城は落城、豊臣家は滅びます。しかし、かつて豊臣秀長の居城だった大和郡山城への退去を勧めたり、家康は孫娘の嫁ぎ先である豊臣家の存続を条件付きながら認めようとしていたところもあります。

笠谷 淀殿は「もう戦いはやめてくれ。自分は人質として江戸へ行く」と言ったのですが、秀頼は「そういう泣き言はわが髑髏に言ってくれ」と、淀殿の嘆願を突っぱねたのです。さらに、「冬の陣の後、だまされて堀を全部埋められた。郡山城への転封はわなだ」という牢人衆の主張もあり、結局、大坂城を枕にして戦うことになってしまった。

徳川 牢人衆に感化されてしまったとはいえ、秀頼も自分の死ぬ場面を考えていたのでしょうか、立派な戦国武将だったわけです。とはいえ、「天下の名城」を明け渡すか否かはそれほど大きなことだったわけで、300年後、すんなり徳川家が西郷さんに江戸城を開城したのは、豊臣滅亡からの教訓なのかもしれませんね（笑）。

