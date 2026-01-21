【全2回（前編／後編）の前編】

今年のNHK大河ドラマは「豊臣兄弟！」。天下人・秀吉を支えた実弟の豊臣秀長が主役である。しかし、秀吉の死後、四半世紀を待たず豊臣家は滅亡。その驚愕（きょうがく）の理由を徳川宗家19代当主の徳川家広氏と『論争 大坂の陣』著者で近世史家の笠谷和比古氏が語り尽くす！

【写真を見る】徳川宗家19代当主の徳川家広氏

――1月4日からNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」が始まりました。これを記念して、徳川宗家第19代当主の徳川家広さんと、豊臣家滅亡までの過程を追った『論争 大坂の陣』（新潮選書）著者の笠谷和比古先生のお二人に、「あれだけ隆盛を極めた豊臣家が、秀吉の死後、20年を経ずに滅んでしまったのはなぜか？」をテーマに、お話しいただきたいと思います。

徳川家広氏と笠谷和比古氏

新大河ドラマでは、仲野太賀演じる秀吉の実弟・秀長が、池松壮亮による秀吉を支え、天下統一までサポートするストーリーを描きます。「歴史にif（もしも）はないものの…『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』」とNHKホームページにある通り、名補佐役としての役割に焦点をあてるようです。そのような観点で、最初に秀長を取り上げたのは、元通産官僚で作家の堺屋太一ですが、ずばり、秀長がもっと長生きしていたら、豊臣家は存続していたでしょうか？

笠谷 間違いなくその可能性が高いでしょうね。豊臣政権の致命傷となったのは「朝鮮出兵」と「秀次事件」の二つです。いずれも秀長が死んだ（1591年）後のことで、彼が生きていれば、秀吉と淀殿との間に生まれた鶴松（秀頼の兄）が死んだことが契機となったともいわれる朝鮮出兵（1592年〜）を止めることは難しかったかもしれませんが、秀吉の甥っ子一族を皆殺しにした秀次事件（1595年）のような陰惨なことは起こらなかったと思います。

『論争 大坂の陣』（新潮社）

徳川 秀長がいれば、あのような粛清はなかったと。

笠谷 ええ。秀長には野心がなく、秀吉もそれを信頼していましたから、秀長が秀頼の後見役になれば安心でした。しかし、秀長がいないため、秀吉は秀次の力を完全にそがなければ秀頼への継承が安心できなかった。その結果が、あの一族皆殺しの根絶やし作戦です。秀長がいれば、あそこまで極端なことにはならなかったはずです。結局、秀次事件が豊臣家滅亡の遠因になっているのは間違いないです。

――ドラマでは豊臣家内の家族模様も描かれるようです。秀吉の正妻・寧々は浜辺美波、秀長の「初恋のひと」は永野芽郁の予定が変更されて白石聖に、妻は大河初出演の吉岡里帆が演じますが、ずっと後に登場する悲劇的な秀次の役柄はまだ発表されていないようです。そもそも、なぜ秀吉は秀次を「予備」として生かしておかなかったのでしょうか？

笠谷 当初、秀吉は秀次に家督と関白職を譲り、秀吉自身は太閤として大陸出兵し、のちに引退するつもりでした。しかし、朝鮮出兵の翌年に秀頼が生まれたことで状況が一変します。秀次は跡取りとして微妙な立場となりました。秀次の跡継ぎを秀頼とすることで、秀次も承知しました。しかし秀次には実男子が4人もいたのです。秀吉にしてみれば、自分が存命のときであれば、秀次がいい子になるのは当たり前です。秀頼に代を譲る誓約書をいくらでも書くでしょうが、亡くなってしまえば、秀頼が亡き者にされるのは必定でしょう。落馬、井戸に落ちるといった事故死を装うことや毒殺はいくらでもできます。

徳川 秀吉は自分と同じように秀次も「欲しいものを手に入れるためには手段を選ばない」と自己を投影して見ていたのでしょうね。それを止めるブレーキ役の秀長がいなかったのが大きいです。

才能と思惑の信長＆秀吉、人事の家康

笠谷 私は、秀吉の脳裏に飛鳥時代のクーデター「壬申の乱」がよぎったのではないかと考えています。かつて天智天皇が息子に皇位を継がせるため、弟の大海人皇子（おおあまのおうじ・後の天武天皇）を自ら出家させる形で吉野に追いやりましたが、結局、大海人皇子は挙兵して近江朝廷を滅ぼしました。秀吉が壬申の乱を知っていたかということですが、「能狂い」だった秀吉はこの争乱を扱った演目『国栖（くず）』を知っていました。「秀次が出家して高野山に引退しても、自分が死んだ後に挙兵して秀頼を滅ぼすかもしれない」という疑心暗鬼に駆られて、あのような暴挙に出たのだと推測しています。

徳川 秀吉自身、織田家を乗っ取って権力を手にしていったので、その過程を見ていた秀次もそうするのではないかと秀吉は疑っていたかもしれません。そして、自分で自分の家系を根絶やしにし、結局、北政所（寧々）の血筋しか残りませんでした。

笠谷 そうですね。寧々のお兄さんの木下家定の家系が大分県の日出（ひじ）と岡山県の足守（あしもり）の2カ所に小藩として存続することになりましたが、これは木下の名字ではあるものの、秀吉の血筋ではなく、杉原家の流れになります。そういう意味では、豊臣もしくは羽柴の直系はすでに滅んでしまいました。

徳川 豊臣・織田の前例から「これはやっちゃいかん」ということを肝に銘じ、「小人閑居（しょうじんかんきょ）して不善（ふぜん）をなす」と言いますが、徳川は御三家にしても、西の丸にいる跡取りとは別に、将軍の家臣として藩を治めるという仕事を与えています。日本全国の統治の枠組みに、将軍継承のシステムを組み入れたのです。関ヶ原以前は、豊臣秀吉に比べて徳川家康の軍事カリスマは甚だ見劣りしますし、源氏の名門でもないので、正統性を獲得するために工夫しなくてはならなかった。その努力によって「ひょうたんから駒」で係累をうまく縛るという仕組みが結果として作られたのだと思います。

笠谷 信長や秀吉が自分の才能と思惑で権力を掌握したのに対して、人事の仕組みをきっちりと考えるのが家康流、家康の家康たるゆえんでしょう。

陰でバランスを取る人物の方が現代的？

――今回のドラマが「豊臣兄弟！」というタイトルであることについて、徳川さんはどう思われますか？

徳川 時代が変わったな、と思いました。今世紀に入ってから「太閤記（秀吉単独の物語）」は大河ドラマでやっていないんです。何が何でもトップを取るというのし上がって「俺が、俺が」タイプの人物よりも、秀長のように「補佐役」として組織を支えた人物の方が、現代の日本人が感情移入できて共感を得やすくなったのかもしれません。

笠谷 ワンマンなリーダーよりも、その陰でバランスを取る人物の方が現代的かもしれません。

徳川 ちなみに、来年の大河ドラマは幕末の悲劇の幕臣小栗上野介ですが、群馬県民の悲願でしょうね。ただ、小栗が採ろうとしたのは外国からの債務で幕府を立て直し、薩長とも戦うという路線ですから、借金で首が回らなくなる危うさがあったのではないかとも思うのです。ただし、お芝居好きの視聴者に対してはやはり華々しくパッと散る話が選ばれたということなのでしょう（笑）。

家康が豊臣家に敵対的になった理由

――関ヶ原の戦いの後、豊臣恩顧の大名たちが西国に多く配置されたのはなぜでしょうか？

笠谷 従来の説では「僻地へ追いやった」とか「恩を与えて懐柔した」と言われますが、私はそれに異を唱えています。当時、西国（九州・瀬戸内）はヨーロッパ・中国との貿易の窓口であり、富と最新兵器が入ってくる先進地域です。そんな重要な地域に、なぜ外様大名ばかり置いて、徳川の譜代大名を置かなかったのでしょうか。私の説は、関ヶ原の戦いで東軍の主力は実は豊臣系大名であり、徳川直属の軍事力は少なかった。だから、論功行賞として豊かな西国を与えざるを得なかった、というものです。

徳川 九州などはまさにそうですね。それに加えて、「朝鮮出兵」の影響も無視できません。現場の兵士や西日本の民衆レベルでは、「やっぱり太閤さん（秀吉）はすごい」「日本は強い」という意識が残っていた。関ヶ原の時点では、西日本における「アンチ徳川・親豊臣」の熱量は、草の根レベルで相当高かったのではないでしょうか。家康もそれを肌で感じていたからこそ、自分たちは関東平野の江戸に基盤を築くことを試み、西国は豊臣恩顧の大名に任せるしかなかった。

笠谷 そこから導き出されるのが「二重公儀体制」です。家康は当初、京都から東を徳川が支配し、西国は豊臣家（秀頼）の影響下にある領域として、事実上の「東西分割統治」を想定していたのではないでしょうか。実際、1608年ごろまで西国には徳川の譜代大名が一人も配置されていません。家康は、千姫を秀頼に嫁がせて「徳川と豊臣の融合政権」をつくって共存共栄を図ろうとしていたのでしょう。もし秀頼と千姫との間に女の子が生まれたら、その子を将軍の御台所とするのもあり得たと思います。

徳川 秀忠が将軍になっても、秀頼が関白として並び立つ可能性があったと？

笠谷 「征夷大将軍＝唯一の天下人」というのは後の時代の偏見です。当時は「将軍は徳川、関白は豊臣」という形で並立することは十分可能でした。しかし、方針が変わり、西国への締め付け（篠山城や亀山城の天下普請など）が始まります。これは「豊臣包囲網」の形成であり、家康の中で「共存」から「完全な制圧」へと方針転換があったことを示しています。

――家康が豊臣家に敵対的になったのはなぜなのでしょうか？ その謎を解き明かす一子相伝の言い伝えが徳川家にあったりしませんか？

徳川 父は会津松平家の分家から養子として徳川宗家に入ったのでよく分からないです（笑）。それがあるとしたら、徳川が滅ぼした豊臣よりも徳川がやられてしまった薩長についてでしょう。そんな書き物が残っていれば、それを小出しにして私も一生食べていけますね。

笠谷 あくまで心証レベルの話でしかないのですが、駿府城での失火に理由があったのではないかと思うのです。火元が家康の寝所近くだったので、「くノ一」じゃないですけれど、大坂方の回し者の仕業ではないかと家康が疑ったのではないかと。

後編では、徳川家当主ならではのマル秘エピソードなどと併せて、「豊臣兄弟！」を楽しむための知識を紹介する。

笠谷和比古（かさやかずひこ）

1949年神戸生まれ。京都大学文学部卒業。同大学院博士課程修了。博士（文学）。国際日本文化研究センター名誉教授。専門は歴史学、武家社会論。著書に『主君「押込」の構造』、『論争 関ヶ原合戦』、『近世の朝廷と武家政権』など。

徳川家広（とくがわいえひろ）

1965年東京生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、米ミシガン大学で経済学修士号取得、国連食糧農業機関（FAO）ローマ本部とベトナム支部での勤務を経て、米コロンビア大学で政治学修士号を取得。2021年6月より公益財団法人徳川記念財団理事長。2023年1月より徳川宗家第19代当主。

「週刊新潮」2026年1月15日号 掲載