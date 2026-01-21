お笑いコンビ「ＴＫＯ」の木本武宏が、家業を手伝うことにしたという。

２０日までに自身のインスタグラムを更新し、「実家の車工場」の写真をアップ。工場の名前は「木本自動車」で、「実家の工場。車の販売&修理工場。実家に住んでる頃は白丸のところが自部屋だった。当時はとても忙しくて部屋にいてもずっと作業の音が鳴り響いてうるさいけどそれが日常でなんだったら心地よかった」と懐かしむ。

「時を経て長男にも関わらずお笑いの仕事をした僕の代わりに弟があとを継ぐべく父と二人三脚で工場を守ってきてくれた」という。しかし…。「今現在経営状態は芳しくない。そんななか弟から連絡があり『兄貴、手伝ってくれないか』」と声がかかったそうだ。

「四人兄弟で１１歳離れた弟は末っ子特有の兄からの干渉を煩わしく思う節が強く、何度かぶつかってきた。なのでいつからかできるだけ意見を言わないようにしてきた。その上での弟からのヘルプ」と弟との関係性を明かす。「車のことはめちゃくちゃ好きで少しは詳しいつもりだけど車屋さんのことは正直全くわからない。でもおじいちゃんが戦後すぐにリアカーで部品の回収から始めて８０年近く続けてきた家業をこのまま我々息子の世代で無くしてしまうわけにはいかない」と悩む。

そして「なんとかしたい。今の自分には車関係の知人がたくさんいる。そんな仲間の知恵や協力を得たら今より少しは良くなるんじゃないか。そんな思いで自分の仕事はもちろん続けながら家業の木本自動車を手伝おうと思います」と決意し、「知人の皆様、また色々と相談に回ると思いますが何卒お力をお貸し下さい」と呼びかけ、「＃車 ＃実家 ＃工場」とハッシュタグをつけた。