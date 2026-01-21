ダイレクトに語りかけた

高市早苗首相（自民党総裁）は19日、官邸で記者会見を開き、23日召集の通常国会冒頭に衆院を解散する意向を表明した。立憲民主党と公明党が合流してできる中道改革連合（以下、中道）についても少し言及する場面があったが、高市氏やその周辺は今回の動きをどう見ていたのか。

【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相 現在と比較すると「まるで別人」

「高市氏は“首相としての進退をかける”と話していて、良くも悪くもインパクトはありましたね。キャッチフレーズのようなものもあえてつけず、でした。『“私か、それ以外か”解散』とでも言いましょうか。ちょっとニュアンスは違いますが、小泉純一郎首相による郵政解散のようにダイレクトで力強く国民に語りかけようとする印象を受けました」

高市首相

と、政治部デスク。自民党と日本維新の会とで過半数を目指すとのことだが、解散そのものへの疑問の声は小さくない。

実質的には自民で単独過半数

「状況はなかなか見えてきませんが、実質的には自民で単独過半数を獲得できるか否かに注目が集まると見ています。自民は前回の衆院選で負けすぎたのでその揺り戻しも当然あります。その点で高市氏はラッキーです」（同）

会見直前に中道が結成されることになり、高市氏は側近と共にそのスタンスを随分研究していた。

「結果的に“わずか半年前の参院選で戦った相手である立憲に所属していた方をかつての友党が支援するということだから、この点は疑問を感じざるを得ない”“少し寂しい気持ちもするが、これが現実”と指摘する形に落ち着きました。もう少し細かく問題点をピックアップして攻撃する可能性もあるのかなと思っていましたが、そこまでではなかったですね。余裕すら感じました。中道の成り立ちを踏まえてそこまでの脅威に感じていないのかもしれません」（同）

1973年のある政権構想

中道は公明党とその支持母体・創価学会が極めて大切にしてきたワードで原点に近いものだ。自民との26年にわたる蜜月関係の印象が強く、それ以前の動きにこれまであまり光が当たってこなかったが、「公明は今回、中道というワードにこだわった」（同）点から、公明・学会内での“原点回帰”のスタンスがうかがえる。ここでその歴史をざっと振り返っておこう。

創価学会の別動隊として公明が発足したのは1964年。衆院選に進出したのは1967年で、その時からすでに将来の与党入りを目標にしていた。

1972年の衆院選では議席を大きく減らし、共産党の後塵を拝す結果に。そこから生まれたのが反自民を打ち出した野党初の連合政権構想で「中道革新連合政権構想」と名付けられた。これが1973年のことである。この構想は、社会党、民社党、そして公明3党の連合政権を目指す基盤となるはずで、その後も形を変えながらも継続されたが、1980年の衆参同日選で公明を含む野党は惨敗。その結果、公明・学会は保守中道路線、わかりやすく言うと自民への接近を図り始めた。

“革新”を“改革”に変えただけ

中曾根康弘内閣当時の1984年の自民党総裁選で二階堂進副総裁の擁立に関与したのは象徴的で、特に自民内の田中派、そして竹下派に連なる面々との関係を構築していく。

自民や社民両党の間で行きつ戻りつを繰り返しつつ、1993年の細川護熙連立政権で入閣。1999年に自自公連立政権に参加。それを昨年に解消して現在に至っている。

「今回決まった党名や打ち出した政策から見て取れる政治スタンスはかつての中道革新連合政権構想と密接につながっていると聞きました。“革新”を“改革”に変えただけでほぼ同じ名前で、しかも当時は政権構想名だったものが今回は党名になっていますから、“この名称でとにかく進めたい。これ以外の選択肢はない”と立民側にかなりゴリ押ししたあとがうかがえます」（同）

1973年当時の事情や新党名の意味をリアルタイムで知る人は学会内ではどんどん少数派になっているが……。

追い込まれた公明・学会

「そういうことはあまり重要ではなく、今回の大きな選択に内部的に説得力を持たせるためのネーミングだと見ています。もちろん特に若い世代にとって急進的で降ってわいたような流れですからついて行けない学会員も結構な割合でいるようですが、“原点回帰”を余儀なくされるほど公明・学会が組織固めの面で追い込まれていたと言えるかもしれません」（同）

高市氏の側近らによる分析も同様だという。

「今回の公明の動きは外部に広がりにくく、さらに支援組織の内部にも浸透しづらい“ハードルの高さ”があるのではないかとの見方があります。自自公連立に参加するまで公明が学会の事情で政治的スタンスをフラフラ・あっちこっちさせていたことも今後の選挙戦においてマクロ・ミクロでネチネチ突っ込むことも可能だと見ています」（同）

むろん、そんな公明とついこの前までは蜜月だったのだから、彼らを攻めることはとりもなおさず自分たちの過去の方針を否定することにもつながりかねない。それでも「平和の党」を巡る争いが激化することは避けられそうにないようだ。

デイリー新潮編集部