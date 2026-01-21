スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「ほうれん草の好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「ほうれん草の好きな食べ方は？」

・「ほうれん草の好きな食べ方は？」の結果は…


・1位 … おひたし 59%
・2位 ソテー 25%
・3位 ナムル 7%
・4位 お味噌汁 7%

※小数点以下四捨五入

36,835票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

ごま油香る！無限に食べられる ほうれん草のナムル


【材料】（4人分）

ホウレン草 1束
  塩 少々
ニンニク(すりおろし) 1/3片分
薄口しょうゆ 小 2
ゴマ油 小 2
すり白ゴマ 大 2
コショウ 少々

【下準備】

1、ほうれん草はきれいに水洗いして、塩少々を入れた熱湯でサッとゆでる。水に取り、粗熱が取れれば水気をしっかり絞り、3cmの長さに切る。



【作り方】

1、ボウルにほうれん草、おろしニンニク、薄口しょうゆをよくもみこむ。ゴマ油を加えて軽く混ぜ合わせ、最後にすり白ゴマ、コショウを加えてサッとあわせる。



【このレシピのポイント・コツ】

ほうれん草に菊菜を混ぜ合わせても美味しく出来ます。菊菜だけで作っても美味！　

(E・レシピ編集部)