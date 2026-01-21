「ほうれん草の好きな食べ方は？」＜回答数36,835票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第416回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ほうれん草の好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「ほうれん草の好きな食べ方は？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ごま油香る！無限に食べられる ほうれん草のナムル
【材料】（4人分）
ホウレン草 1束
塩 少々
ニンニク(すりおろし) 1/3片分
薄口しょうゆ 小 2
ゴマ油 小 2
すり白ゴマ 大 2
コショウ 少々
【下準備】
1、ほうれん草はきれいに水洗いして、塩少々を入れた熱湯でサッとゆでる。水に取り、粗熱が取れれば水気をしっかり絞り、3cmの長さに切る。
【作り方】
1、ボウルにほうれん草、おろしニンニク、薄口しょうゆをよくもみこむ。ゴマ油を加えて軽く混ぜ合わせ、最後にすり白ゴマ、コショウを加えてサッとあわせる。
【このレシピのポイント・コツ】
ほうれん草に菊菜を混ぜ合わせても美味しく出来ます。菊菜だけで作っても美味！
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ほうれん草の好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「ほうれん草の好きな食べ方は？」
・「ほうれん草の好きな食べ方は？」の結果は…
・1位 … おひたし 59%
・2位 ソテー 25%
・3位 ナムル 7%
・4位 お味噌汁 7%
※小数点以下四捨五入
36,835票
・2位 ソテー 25%
・3位 ナムル 7%
・4位 お味噌汁 7%
※小数点以下四捨五入
36,835票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ごま油香る！無限に食べられる ほうれん草のナムル
【材料】（4人分）
ホウレン草 1束
塩 少々
ニンニク(すりおろし) 1/3片分
薄口しょうゆ 小 2
ゴマ油 小 2
すり白ゴマ 大 2
コショウ 少々
【下準備】
1、ほうれん草はきれいに水洗いして、塩少々を入れた熱湯でサッとゆでる。水に取り、粗熱が取れれば水気をしっかり絞り、3cmの長さに切る。
【作り方】
1、ボウルにほうれん草、おろしニンニク、薄口しょうゆをよくもみこむ。ゴマ油を加えて軽く混ぜ合わせ、最後にすり白ゴマ、コショウを加えてサッとあわせる。
【このレシピのポイント・コツ】
ほうれん草に菊菜を混ぜ合わせても美味しく出来ます。菊菜だけで作っても美味！
(E・レシピ編集部)