杉咲花主演の水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系）第2話のあらすじが公開された。

参考：『冬のなんかさ、春のなんかね』は“映画”である 杉咲花×今泉力哉の会話劇を贅沢に展開

本作は、主演の杉咲と監督・脚本の今泉力哉のタッグで贈る、“考えすぎてしまう人”のためのラブストーリー。

杉咲が演じるのは、27歳の主人公・土田文菜。小説家としてこれまでに2冊の小説を出版し、現在3冊目を執筆中。執筆以外に、普段は古着屋でアルバイトをしている。現在、恋人はいるのだが、さまざまな過去の恋愛体験が影響して、いつからか “きちんと人を好きになること”“きちんと向き合うこと”を避けてしまっている。文菜は「まっすぐ“好き”と言えたのはいつまでだろう？」とふと思う。今の恋人と真剣に向き合うために、文菜はこれまでの恋愛を振り返っていく。

1月21日に放送される第2話。コインランドリーで出会い、つきあい始めた文菜と佐伯ゆきお（成田凌）。1年の時が過ぎ、クリスマスイブを間近に控えたある日、文菜は行きつけの喫茶店「イスニキャク」で遅めのランチを食べていた。店長のジョーさん（芹澤興人）やアルバイト店員の和地くん（水沢林太郎）とはすっかり顔なじみ。話題は「クリスマスは恋人と過ごしたいか？」。和地くんは“別に過ごさなくていい派”、ジョーさんは“絶対過ごしたい派”。文菜は和地くんと同意見だが、恋人のゆきおが記念日を大切にする人だから一緒に過ごすと言う。

文菜は新作小説の打ち合わせをするために出版社を訪れる。今、書いている原稿を書き進めるべきか悩んでいる、という文菜の言葉に真摯に向き合う編集担当の多田（河井青葉）。文菜は少しだけ心が軽くなる。

そして迎えたクリスマスイブ。文菜とゆきおは、一緒に買い物やディナーを楽しむ。翌日、ゆきおから「夏くらいに一緒に住まない？」との提案が。驚き、喜び、戸惑い……さまざまな感情がこみ上げてきて、文菜は即答できずにいた。

その日の午後。文菜は古着屋の同僚・エンちゃん（野内まる）とカフェで落ち合う。2人は大学時代からの友達で、お互いに恋愛相談をする仲だ。ロマンティック・アセクシュアル（他者に恋愛感情を抱き、性愛感情を抱かない）のエンちゃんもまた、”自分の好き”について悩んでいた。数日後、古着屋に和地くんがやって来る。和地くんも恋人となにかあったみたいで……。さらに文菜を好きな小太郎（岡山天音）からも連絡があり……。

（文＝リアルサウンド編集部）