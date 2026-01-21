「CL史上最大の番狂わせだ」まさかの大波乱！４位マンCが32位のノルウェー王者に惨敗で海外衝撃！英メディアから酷評相次ぐ「破滅の前兆」「恥ずべき敗北」
現地時間１月20日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第７節で、４位のマンチェスター・シティが32位のノルウェー王者バデ／グリムトと敵地で対戦。１−３でまさかの惨敗を喫した。
22分に先制を許したシティは、その２分後にも最終ラインのミスを突かれて被弾。０−２で折り返すと、58分にもイェンス・ベッター・ハウゲにゴラッソを叩き込まれ、なんと３点差をつけられる。
60分にラヤン・シャルキの低弾道シュートで１点を返したものの、その直後に立て続けにイエローカードを受けたMFロドリが痛恨の退場。その後は反撃どころが、４失点目を防ぐのがやっとだった。
まさかのアップセットを許したシティに、母国メディアは辛辣だ。英公共放送『BBC』は「バデ／グリムトがチャンピオンズリーグ史上最大の番狂わせの一つを演じた」と伝えた。
「北極圏の人工芝で行われた試合では、ペップ・グアルディオラ監督の若手選手たちは氷点下９度の気温に凍え、マンチェスター・ユナイテッドとの土曜日のダービー戦での敗北に続き、再び恥ずべき敗北を喫した」
また、地元紙『Manchester Evening News』は、「シティは土曜日、ダービーで惨敗を喫し、赤信号が灯るのを目の当たりにした。そして月曜日の夜、ボドの空に赤信号が灯った。歴史的に見て、これは破滅の前兆となるような稀な現象だった」としｍこき下ろしている。
「どこが間違っていたのか？ 実際はどこもだ。シティは守備が無防備で、中盤は力なく、トップもベストの状態ではなかった。ロドリを人工芝で起用するという決断は裏目に出て、このMFは３点目の時にチャレンジが遅れ、１分以内にイエローカードを２枚受けて退場となった」
極寒のなかで、人工芝でのプレーはやりづらかったというエクスキューズあるだろう。それでも、ここまで３分け３敗だったチームに初白星を献上したのはいただけなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】どうしたシティ！立て続けに衝撃の３失点
