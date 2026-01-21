³ØÀ¸½÷»Ò±ØÅÁ2´§¤Î¾ëÀ¾Âç¡¡ÀÖ±©¼þÊ¿´ÆÆÄ¡¦ÀÖ±©Íµª»Ò¥³¡¼¥Á¤ÎÂàÇ¤È¯É½¡Ö³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î»ö¤ò¡¢¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¾ëÀ¾Âç³Ø½÷»Ò±ØÅÁÉô¤Ï20Æü¡¢ÀÖ±©¼þÊ¿´ÆÆÄ¡¢ÀÖ±©Íµª»Ò¥³¡¼¥Á¤¬·ÀÌóËþÎ»¤ò¤â¤Ã¤Æ3·îËö¤ËÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖ±©´ÆÆÄ¤Ï2018Ç¯¤Ë¾ëÀ¾Âç³Ø¤Î½÷»Ò±ØÅÁÉô´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£ºßÇ¤8Ç¯´Ö¤Ç³ØÀ¸±ØÅÁÆüËÜ°ì¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢É×ÉØ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÆüËÜÂç³Ø½÷»Ò±ØÅÁ¤Ç25Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤È¡¢12·îËö¤ÎÉÙ»Î»³½÷»Ò±ØÅÁ¤Ç¤Ï½éÍ¥¾¡¡£¤¤¤º¤ì¤âºÇ½ª¶è´Ö¤Ç¤ÎÂçµÕÅ¾·à¤Ç¡¢2´§¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°HP¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºßÇ¤8Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ìº£¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¿Ô¤¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Æü¡¹¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÃÄ·ë¤·¤Æ±ØÅÁ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î»ö¤ò¡¢¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡ØËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿4·î°Ê¹ß¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¡Öº£¸å¤ÏÆü¤Î´Ý¤ò¤Ä¤±¤ÆÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤ÎÈ¯·¡¤È°éÀ®¤Ë·È¤ï¤ë»ö¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ç¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È´õË¾¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¤´±ï¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£