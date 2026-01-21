俳優の山下智久さん（40）が、10月期日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』で陸上競技部の新監督を演じることが発表されました。

ドラマは、お正月の風物詩となった『箱根駅伝』を、直木賞作家・池井戸潤さんが10年以上にわたる取材を重ね執筆した小説が原作。箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う『大日テレビ』というテレビ局の舞台裏の2つの大きな柱で描かれます。

山下さんは、元・箱根駅伝ランナーでありながら、大学卒業後は陸上の世界から離れ総合商社で働き、母校に戻って陸上競技部の監督を務める甲斐真人を演じます。

■山下智久 「学生たちと信頼関係を築き上げていくことが僕の仕事」

山下さんは箱根駅伝について、「たすきをつないでいく尊さ、夢に向かう力強さ、そして希望が折り重なって生まれる“奇跡の瞬間”を私たちに届けてくれる特別な舞台だと思います」とし、「僕自身は、これまで本格的にスポーツの世界に身を置いてきたわけではありませんが、駅伝関係者の皆さんのお話を伺いながら台本を読み解き、この物語に込められた思いや感動を、しっかりと届けられるように努めたいと思います」と意気込みを明かしました。

さらに、「駅伝監督から、“言葉の指導だけでない”ということを教えて頂き、人間を観る目をしっかり磨き、学生たちと信頼関係を築き上げていくことが僕の仕事だと思っています。そこに一点集中して、甲斐という人物を作り上げていきたいと思います」とコメントしました。