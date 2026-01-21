◇12球団監督会議

プロ野球の12球団監督会議が20日、都内のホテルで開催され、日本ハムの新庄剛志監督（53）が統一試合球の飛距離について問題提起した。指定の反発係数の範囲内で製作されているという説明を受けたが、投高打低が続く現状打破へ一石を投じた。12球団の本塁打数は21年の1449本から年々減少し、昨季は1096本だった。よりファンを盛り上げる「打つ野球」を志し、就任5年目で悲願の初優勝への強い覚悟を示した。

球界にまたも強烈なメッセージを発信した。約2時間に及んだ監督会議、新庄監督がまず斬り込んだのは「ボール問題」だった。

「僕から言わせてもらったのは、“ちょっとボール飛ばなくね？もう少し飛ばしたいな”って」

近年は投高打低の傾向が続いており「飛ばないボール問題」も話題になっていた。「僕たちが現役の時に使っていたボールは、物凄く飛んでいたんですよ」と回想。その上で「この（昔と今の）間ぐらいにしてくれたら、ホームランの数も、打率も3割を超すバッターも増える」と変化を期待した。

打者の成長の妨げとなることも危惧する。「調子良い子がもっと飛ばしたいから、打撃フォームが崩れていく子が多くて。打撃は力じゃないよと（教えても）。あれだけ飛ばなかったら力を使いたくなりますからね」と選手心理への影響に言及した。「三遊間を抜けるヒットが増えてきたら、また面白くなるかな」とより魅力的な野球となるよう求めた。

NPB側からは、指定の反発係数の範囲内で製作されている旨が説明されたという。議長を務めたソフトバンク・小久保監督は「今は投高打低。なぜ、そうなっているのかはNPBも分析している。もし、多少なりとも規定の範囲内で飛ぶことになるとすれば、選手には必ず通知していただけるということだった」と明かした。平均球速の向上など、投手の技術力の進歩が著しいという側面もある。

「飛ばない」と新庄監督が感じている中で、昨季のチーム本塁打は12球団トップの129本。昨季リーグ最多32本のレイエスを筆頭に、20本の万波、ともに12本の清宮幸と水谷、10本の郡司と長距離砲候補がそろう。指揮官は「投手が良い3、4年でしたからね。今度は打者が良くなったら、見ているファンの方も楽しめて良いかな」と期待した。

2月1日からは春季キャンプがスタートする。「今年に関しては勝つためにどう戦っていくか。選手への優しさは僕の中で省いていって、嫌われ役もいとわない」と覚悟を示した。投高打低から打高投低へ。今度は打者が“主役”となり、就任5年目の悲願を成し遂げることしか頭にない。（清藤 駿太）

▽統一試合球の基準 セ、パ両リーグのアグリーメントでは15年2月1日にボールの反発係数は「0.4134」を目標とすると改めた。それ以前は反発係数を「0.4034〜0.4234の範囲内」に収めるとしていた。幅の規定はなくなったが、それ以降も従来の範囲内のボールを使用している。規格検査は月に1回、納品前に行っている。

≪21年の1449本から昨季は1096本≫新庄監督の指摘通り、近年は12球団全体で本塁打数が激減した。21年の1449本に対し、22年が1304本、23年は1250本と減少。24年には2割以上となる275本減の975本となり、25年は121本の微増で1096本にとどまった。24、25年は両リーグとも30本以上は1人ずつだけ。24年＝セ［ヤク］村上33、パ［ソフ］山川34、25年＝セ［阪神］佐藤輝40、パレイエス32だった。