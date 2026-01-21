「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（２０日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

〈栗東〉紅梅Ｓ３着のテイエムスティール（牝、高橋一）はチューリップ賞（３月１日・阪神、芝１６００メートル）かフィリーズＲ（３月７日・阪神、芝１４００メートル）を目指す。紅梅Ｓ７着のマーブルパレス（牝、西園正）はマーガレットＳ（２月２８日・阪神、芝１２００メートル）を予定。阪神ＪＦ５着のアランカール（牝、斉藤崇）はチューリップ賞を目標に。所属するキャロットクラブがホームページで発表。

〈美浦〉京成杯を勝ったグリーンエナジー（牡、上原佑）は皐月賞（４月１９日・中山、芝２０００メートル）への直行を本線にしつつ、今後のローテーションを組む。３着ソラネルマン（牡、手塚久）は右前脚の橈骨遠位端骨折と診断された。所属するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表。５着のステラスペース（牡、武藤）は弥生賞ディープインパクト記念（３月８日・中山、芝２０００メートル）を視野に。ジュニアＣを制したリゾートアイランド（牡、上原佑）はニュージーランドＴ（４月１１日・中山、芝１６００メートル）か皐月賞を予定。