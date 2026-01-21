０６年天皇賞・秋などＧ１を５勝したダイワメジャーが、老衰のため２０日午前４時２０分にけい養先の北海道安平町の社台スタリオンステーションで急死したことが分かった。２５歳だった。直前までカイバを完食しており、目立った兆候を見せておらず、関係者も突然のことで驚いているという。

同馬は父サンデーサイレンス、母スカーレットブーケの間に誕生した栗毛に流星が特徴的な良血で、半妹にＧ１・４勝馬ダイワスカーレットがいる。０３年１２月に美浦の上原博之厩舎からデビュー。０４年皐月賞でＧ１初Ｖを飾った。喘鳴症の手術を乗り越え、０６年天皇賞・秋、０６＆０７年マイルＣＳ、０７年安田記念などＧ１を５勝して、０６＆０７年度ＪＲＡ賞最優秀短距離馬を受賞。０８年に種牡馬入りすると、Ｇ１・３勝馬アドマイヤマーズなど多くの活躍馬を輩出。２３年の種牡馬引退後は功労馬として同牧場で余生を過ごしていた。

上原博師は「思い出のレースは皐月賞です。いろいろな事を教えてくれた先生みたいな存在でした。まだまだ生きていてほしかったけど、２５歳ということで大往生だと思っています。（前日１９日に急死した）ダンスインザムードも同じ２５歳でした。同じ社台ファームの子で、一緒に多くのレースを走りました。天国でも一緒に走ってくれたらいいですね」と悼んだ。

コンビでＧ１を４勝した安藤勝己元騎手は「２５歳と思うと仕方がないのかもしれないけど、何だか早い気がします。競馬はすごく乗りやすく、スッと先行できてレースが上手な馬でした。利口な馬で自分で息を入れるところを知っていたから、距離も持ったんだと思います。種牡馬としても活躍したし、今は孫も走ってくれているから。血はずっと残ってほしいですね」と別れを惜しんだ。