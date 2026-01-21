「プロキオンＳ・Ｇ２」（２５日、京都）

約５カ月半ぶりの実戦となるペイシャエスが、復活Ｖを目指す。管理する小西一男調教師（７０）＝美浦＝は今春定年予定で、トレーナー生活も残り２カ月を切った。勝てばフェブラリーＳ（２月２２日・東京、ダート１６００メートル）をつかむことができる一戦。弟子である田辺裕信騎手（４１）＝美浦・フリー＝とのタッグで、大一番への切符獲得を狙う。

エルムＳ５着以来の実戦となるペイシャエス。管理する小西師は今春で定年を迎え、厩舎は解散する。「今回が最後の重賞になるかもしれないね」と静かに語る。２２年ユニコーンＳ、名古屋グランプリ、２４年エルムＳと重賞３勝の実力馬。明け７歳になるものの、衰えはない。

この中間の雰囲気はいい。前走後にしっかり休ませたことで馬に活気がある。「だいぶリフレッシュできました」と師は説明する。２週続けて弟子の田辺が騎乗して追われ、１５日の１週前追い切りは美浦Ｗで３頭併せ。６Ｆ８３秒５−３８秒１−１１秒６で鋭く伸び、ジェイエルバース（４歳１勝クラス）と併入、テンクウジョー（５歳２勝クラス）に２馬身先着。「この中間は入厩してから状態はいいのでしっかり攻めている。いい感じです」と感触を伝える。休養明けによる心配はない。

舞台は京都ダート１８００メートル戦。京都コースは今回が初となるが、これまで地方も含め、多くの競馬場でレースをしてきた。豊富なキャリアは一つの武器。「初めてだけど問題はないと思いますよ」とうなずく。力を出せる舞台設定とみる。

ペイシャエスは昨年のフェブラリーＳを賞金不足で出走できなかった。ここを勝てば優先出走権を獲得。師にとっても調教師生活で最後のＧ１に挑戦することができる。「昨年はフェブラリーＳへ出走できずにかきつばた記念へ行きましたから。使えるようなら使いたいですね」と遠くを見つめる。この先に向けて勝利が欲しい一戦だ。