2025年12月29日、女子プロレス団体「スターダム」の両国国技館大会における“再デビュー戦”で、本格的にプロレスラーとして始動したフワちゃん。2024年8月、タレントのやす子に対するX上での不適切な投稿が問題視され、芸能界を追われた彼女が選んだ“再起の場”を見届けるべく、親交のある芸人やタレントが多く応援に訪れていたことも話題となった。

「フワちゃんは12月31日のXで、『仲間たちが駆けつけてくれた』と、バックステージで芸人やタレントと撮った記念写真を公開しました。そこに写っているのは、ベッキーさん、渡辺直美さん、平成ノブシコブシの吉村崇さん、ぱーてぃーちゃんの信子さん、FUJIWARAの藤本敏史さん、シソンヌの長谷川忍さんら、錚々たるメンバーでした。別の写真にも、マヂカルラブリーの野田クリスタルさんや、フワちゃんに衣装のピンクの羽を貸したZAZYさんらの姿があり、多くの仲間がフワちゃんの再起の舞台を見届けたようです」（芸能担当記者）

一方、当日はボックス席で観戦し、大会後にある疑問を呈して注目を集めた芸人がいる。麒麟の川島明だ。フワちゃんの試合後に帰ったタレントたちを、チクリと刺す発言をしたのだ。

「川島さんは、1月18日放送のラジオ番組『川島明のねごと』（TBSラジオほか）で、関係者席の顔ぶれのすごさに驚いたとし、そのなかには、くりぃむしちゅーの上田晋也さんの姿もあったと語りました。なお、上田さんの相方・有田哲平さんは、この日、実況席でゲスト解説をしていました。

フワちゃんの試合は第4試合でおこなわれたのですが、それ以降も、チャンピオンの上谷沙弥選手がメインを務める第8試合まで、注目の試合が目白押しでした。しかし、川島さんはフワちゃんの試合後、関係者席からいなくなった人が複数いたことを告白したのです」

川島は「くりぃむの上田さんとタイムマシーン3号・山本君は、あいさつだけ終えてまた帰ってきたの。そのほかの方は、そのまま帰ったんですけど」と語ると、「そういうとこじゃないかな」と指摘。さらに、「帰ってきた人、帰った人。そういうとこやでっていう」「メインまで見てほしかったかなあ。っていうおやじの小言ということで」と残念そうに続けた。

川島の発言についてXでは、次のような共感コメントが多く寄せられている。

《自分で買ったチケットなら勿体無くて途中で帰ったりはしないし、頂いたり用意してもらったチケットなら途中で帰ったらそれは手配した方に不義理が過ぎる》

《プロレス初観戦だった こたけ正義感 さんもラジオで「途中から来て途中で帰った陽キャ芸人の観戦マナーがイヤだった」て話してたなぁ そんな現場を見たらその芸人さんに幻滅しちゃうよ》

《これは関係者だからといっても露骨すぎる。芸能人の嫌なパターン》

ラジオでは「忙しかったんかな? 上田さんはいたけどな、激忙しの」とも語った川島。「おやじの小言」には、プロレスへの深いリスペクトが込められていた。