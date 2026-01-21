¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤ÎÅÞÀª³ÈÂç¤Ê¤ë¤«¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀÐÇËÁ°¼óÁê¤Èà¤â¤¦£±¿Íá¤ÎÆ°¸þ
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤«¤é¤Ê¤ë¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÎ©·ûµÄ°÷¤¬£²£°Æü»þÅÀ¤Ç£±£´£´¿Í¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸¶¸ý°ìÇî½°±¡µÄ°÷¤ÈÀÄ»³Âç¿Í½°±¡µÄ°÷¤¬»²²Ã¤ò¸«Á÷¤ë¡£
¡¡°ñ¾ë£¶¶è¤ÎÀÄ»³»á¤Ï£Ø¤Ç¤³¤ÎÆü¡¢Ìµ½êÂ°¤Ç½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¡ÖÁªµó¤Î¤¿¤Ó¤ËÀ¯¼£¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¤´ÀâÌÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´¿´ÇÛ¤äº®Íð¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½º£²ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿®Ç°¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢Ìµ½êÂ°¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î£²¿Í¤ÈÀ¯³¦°úÂà¤ò½ü¤±¤Ð¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÎ©·ûµÄ°÷¤¬ÃæÆ»Æþ¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤«¤é±ß¤è¤ê»Ò½°±¡µÄ°÷¤Î»²²Ã¤â·èÄê¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÎ©·û¤È¸øÌÀÅÞ°Ê³°¤«¤éÃæÆ»¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÀ¯¼£²È¤¬¤Û¤«¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤òà¥¹¥«¥¦¥Èá¤·¤¿¤È¤â¤¤¤¦¡££±£¸Æü¤Î£Á£Â£Å£Í£ÁÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤ÈÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¤Î»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ°¸þ¤¤Ê°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¡£¡ÖÀÐÇË»á¤Ë¤â¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¤Î¤«¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÌ¾Á°¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÆÆ£»á¤¬¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Î¡Ø¤³¤ÎÊý¤ÏÃæÆ»¤ÎÀº¿À¤Ë¶¦ÌÄ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¡¹¤Ë¤ÏÊ£¿ôÌ¾¡¢¡Ø°ì½ï¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦²ô¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ï¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÆ»¤¬´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀÐÇË»á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ä²°µ£Á°³°Áê¤â¤½¤¦¤À¤È¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö²áµî¡¢ÀÐÇË»á¤¬¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤ËÎ©·û¤ÎµÄ°÷¤¬¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¡Ø´ä²°¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥¦¥Á¤ËÍè¤Þ¤»¤ó¤«¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¾éÃÌ¤Ê¤Î¤ÇÊÖ»ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤â¤È¤â¤È¹Í¤¨Êý¤¬¶á¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Ê¤µ¤²¡£´ä²°»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÂçÊ¬£³¶è¤ÇÁªÂÐ²ñµÄ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÀµ¡¹Æ²¡¹¡¢À¿¿´À¿°Õ¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¸¬µõ¤ËÃúÇ«¤Ë¤³¤ÎÁªµóÀï¤òÀï¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Áªµó·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤«ÃæÆ»¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬³ä¤ì¤ÆÀ¯³¦ºÆÊÔ¤â¤¢¤ê¤¨¤½¤¦¤À¡£