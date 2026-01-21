¸¶¸ý°ìÇî»á¤¬¡Ö¤æ¤¦¤³¤¯Ï¢¹ç¡×À¯ÅÞ²½¤ØËÛÁö¡¡£³£°¿Íµ¬ÌÏ¹çÎ®Í½Äê¤¬Ì¸»¶¤Ç¤¤¤¤Ê¤êµçÃÏ
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¤·¤¿¸¶¸ý°ìÇî½°±¡µÄ°÷¤¬½°±¡Áª¡Ê£²£·Æü¸ø¼¨¡¢£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ç¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö¤æ¤¦¤³¤¯Ï¢¹ç¡×¤Î¹ñÀ¯À¯ÅÞ²½¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢ËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ß¤Ã¤Æ¤ï¤¤¤¿Î©·û¤È¸øÌÀÅÞ¤Î¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Ë¸øÁ³¤ÈÈ¿ÂÐ¤·¡¢ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤È¤Î·èÊÌ¤òÀë¸À¡£¸ø¼¨¤Þ¤Ç£±½µ´Ö¤òÀÚ¤ëÃæ¡¢´Ö¤Ë¹ç¤¦¤Î¤«¡£
¡¡£²£°Æü¤Ë²ñ¸«¤·¤¿¸¶¸ý»á¤Ï¡ÖÎ©·û¤Ï¸øÌÀÅÞ¤µ¤ó¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¤ë¡£ÅÞ¤Î¼«Çú¤Ç¡¢Í¸¢¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÎ¢ÀÚ¤ê¡£´õË¾¤ÎÅÞ¤Î»þ¤Ë¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È¿¾Ê¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¡£²ò»¶¥«¡¼¥É¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤Æ¡¢¶Ø¤¸¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£ÌîÅÄ²ÂÉ§¤È¤Ï¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈÆ±¤¸Å·¤ò¶Ä¤¬¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¿Í¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÌîÅÄ»á¤ò¤Ö¤Ã¤¿»Â¤Ã¤¿¡£
¡¡¤æ¤¦¤³¤¯Ï¢¹ç¤Ï¸¶¸ý»á¤¬£²Ç¯Á°¤«¤éÆüËÜÆÈÎ©¡¢ÆüËÜºÆ¶½¡¢ÆüËÜµßÀ¤¤ò£³ËÜÃì¤ËÈ¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¥º¥à¡¢È¿£í£Ò£Î£Á¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ê¤É¤ÎÁð¤Îº¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÁ´¹ñ¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¿¡£²ò»¶¤ò¼õ¤±¡¢¹ñ²ñµÄ°÷£µ¿Í¤ò½¸¤á¤Æ¤Î¹ñÀ¯À¯ÅÞ²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Åö½é¤ÏÃæÆ»¤Ø¤Î¹çÎ®¤òÎÉ¤·¤È¤·¤Ê¤¤£³£°¿Íµ¬ÌÏ¤¬»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¼¡¡¹¤È°ú¤¤Ï¤¬¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤âÎ©·û¤ÎËö¾¾µÁµ¬½°±¡µÄ°÷¤¬¹çÎ®¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤¬¡¢²ñ¸«¸å¤ËËö¾¾»á¤¬ÈÝÄê¤¹¤ë¥É¥¿¥Ð¥¿¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¸Î¶¿¡¦º´²ì¤Î°Î¿Í¤Ç¤¢¤ëÂç·¨½Å¿®¤¬·ëÅÞ¤·¤¿¡ÖÎ©·û²þ¿ÊÅÞ¡×¤ÎÅÞÌ¾¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¥×¥é¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»²±¡¤ËÎ©·û¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¹ñÀ¯À¯ÅÞ²½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤º¤Ë¸¸¤Ë½ª¤ï¤ë¤Ê¤ÉÆ§¤ó¤À¤ê½³¤Ã¤¿¤ê¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÈ¿¶Á¤ä»Ù»ý¼Ô¤Î£·³ä¤Ï½÷À¤Ç¡¢³ÆÃÄÂÎ¤äÁÈ¿¥¤Î±þ±ç¤ÏÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¸«¤Ë¤â¡Ö£í£Ò£Î£Á¥ï¥¯¥Á¥óÃæ»ß¤òµá¤á¤ë¹ñÌ±Ï¢¹ç¡×ÉûÂåÉ½¤Ç¡¢ÅìµþÍý²ÊÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎÂ¼¾å¹¯Ê¸»á¡¢¡Ö£×£È£Ï¤«¤éÌ¿¤ò¼é¤ë¹ñÌ±±¿Æ°¡×¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ç¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤ÎÎÓÀé¾¡»á¡¢¡ÖÆüËÜÀ¿¿¿²ñ¡×ÂåÉ½¤Ç»õ²Ê°å»Õ¤ÎµÈÌîÉÒÌÀ»á¡¢¡ÖÆüËÜÊ¸²½¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëºù¡×¤Î¿åÅçÁï¼ÒÄ¹¡¢¡ÖÆüËÜÅÞ¡×ÅÞ¼ó¤Ç¸µ³¤¾å¼«±Ò´±¤ÎÀÐÉÍÅ¯¿®»á¤é¤¬½¸·ë¤·¡¢¿ô½½¿Íµ¬ÌÏ¤Î¸õÊä¼ÔÍÊÎ©¤Î¥á¥É¤âÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñÀ¯À¯ÅÞ²½¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÎ©¸õÊä¤Ï²ÄÇ½¤À¤¬¡¢½ÅÊ£Î©¸õÊä¤äÀ¯¸«ÊüÁ÷¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Î¥Ï¥ó¥Ç¥£¤ÏÂç¤¤¯¡¢¸¶¸ý»á¤ÏÆ±¤¸¤¯ÃæÆ»¤Ë¹çÎ®¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÄ»³Âç¿Í½°±¡µÄ°÷¤äÂ¾¤ÎµÄ°÷¤ÎÀâÆÀ¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¤Ê¤ó¤È¤«£µ¿Í¤ò½¸¤á¤è¤¦¤ÈÉ¬»à¤À¡£
